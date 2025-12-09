創意私房翻版「5F自拍」外流62部兒少性影像　2年狂撈1571萬

▲「5F自拍網站」上傳大量成年及未成年性影像。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

橋頭地檢署去年偵辦多起兒少性影像外流案件時，意外發現「5F自拍網站」有多支兒少性影像、成人偷拍片，宛如「創意私房」翻版，經發動搜索逮捕李姓負責人等3人，並向法院聲押獲准。該網站也被立即關版並封網清查，全案9日偵查終結，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例將李男等3人起訴，並對李姓主嫌具體求處5年有期徒刑。

檢警追查，李姓主嫌擔任事○得國際有限公司工程部主管，夥同行銷部主管吳姓男子、廣告代理商賴姓男子共同參與「5F自拍網站」營運。李男負責維護網站、爬蟲程式及排除運作問題；吳男負責蒐羅性影像、更新片源、推廣網站；賴男則負責接洽廣告商、處理廣告收益金流。

▲檢警今年8月發動搜索，查扣不法現金與事證。（圖／記者許宥孺翻攝）



起訴書指出，該網站不僅上傳成人偷拍片，甚至還有兒童、少年的性影像，藉此吸引流量。網站還設有會員制度，付費訂閱即可觀看、收藏熱門外流影片，每月收取新臺幣129元會員費，同時收取廣告收益，自2024年1月1日起至2025年8月5日，累計不法所得達1571萬餘元。

令人髮指的是，該網站經衛福部性影像處理中心、台中市政府、新北市政府來函多次通知下架違法性影像，但網站經營者依然我行我素，持續上傳相關違法影像或任由會員上傳，無視法律規範與被害人權益。經性影像處理中心統計，5F 自拍網站有高達62件兒少申訴其性影像遭外流。

▲「5F自拍」至少外流62部兒少性影像，猶如創意私房翻版。（圖／記者許宥孺翻攝）



檢警8月5日兵分多路執行搜索，逮捕李姓主嫌、吳姓男子及賴姓男子等3人，並查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT 4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元。檢方訊問後，認定3人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

全案今日偵結，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，嚴厲斥責李男等人以不法手段取得成年、未成年女子性影像營利販售，對兒少法益侵害層面廣泛且重大，犯罪手段惡質，且許多被害人性影像於事發多年後仍遭外流，造成極大創傷，請求法院就李男從重量處5年有期徒刑、賴男量處3年有期徒刑；吳男因犯後態度良好量處適當之刑，並宣告沒收犯罪所得1571萬餘元。