死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者遛狗時遇害　作息早被摸透

▲羅姓男子在左營自家豪宅前遭槍殺死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的高雄左營豪宅前羅姓通緝犯遭狙殺案，檢警經過3個月追查，今（8）天正式偵結起訴包括槍手楊云豪、主謀范嘉榮等9名被告，專案小組追查時發現，這個殺手集團為確保一槍斃命，透過徵信業者找來一名裝監視器高手，在案發前的8月7日，偷偷摸摸在羅男左營豪宅外的電線桿上，加裝了一具遠端高清監視器，死者羅男（57歲）的一舉一動和生活作息「全都錄」，集團也藉此規劃縝密的下手時機。

這具「魔鬼之眼」24小時、零死角，活生生將羅男一家的一舉一動，全傳送到殺手集團手中，羅男卻渾然不覺，自己的生活作息早已被「實況轉播」，據了解，殺手集團透過這17天的「死亡前直播」，精準掌握羅男幾乎每天早上都會外出遛狗的鐵律，這段看似悠閒的時光，竟成了集團眼中「最佳下手時機」。

▲槍手楊云豪在犯案後，駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

8月22日清晨6時51分，羅男像往常一樣，手拿著掃狗屎的畚箕踏出豪宅大門，槍手楊云豪早已開著一輛BMW權利車在停車場埋伏，他見到目標，立刻衝出阻擋去路，進行「行刑式開槍」，連開16槍，羅男當場血濺家門口，倒臥血泊，最後傷重不治。

▲羅男在左營自家前遭狙擊身亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

橋頭地檢署和市警局專案小組經過連月追查，檢方今偵結起訴這起駭人聽聞的狙殺案，共起訴9名參與執行的共犯，但槍手楊云豪和策劃主謀范嘉榮等4名大咖，至今仍逍遙法外，潛逃出境，檢方已發布通緝。