社會 社會焦點 保障人權

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區近來連續發生兩起因民眾隨意餵食流浪動物或鳥類，導致環境髒亂並引發鼠患的事件。繼上個月底高醫商圈附近有婦人因大量餵食鴿子導致老鼠搶食後，三民區察哈爾二街、重慶街口又傳出有七旬婦人經常於凌晨時段放置飼料及廚餘餵養流浪貓狗，造成環境髒亂並引發鼠患。轄區警方於7日接獲民眾報案後，立即展開調查，迅速鎖定行為人顏姓婦人所為，並會同環保局依《廢棄物清理法》裁罰新臺幣1200元。

▲▼顏姓婦人利用凌晨時段，將飼料或廚餘放置在路口的變電箱餵食流浪貓犬，不料卻引來鼠患導致懷境髒亂。（圖／記者吳世龍翻攝）

家住三民區察哈爾二街、重慶街口附近的陳姓男子，近來生活飽受困擾。他向警方表示，一名婦人長久以來經常選在凌晨2、3點時段，利用該路口旁的變電箱放置飼料或廚餘（包括雞肉）餵養附近的流浪犬貓，使環境變得髒亂不堪。

▲▼顏姓婦人利用凌晨時段，將飼料或廚餘放置在路口的變電箱餵食流浪貓犬，不料卻引來鼠患導致懷境髒亂。（圖／記者吳世龍翻攝）

更令陳男憂心的是，隨意餵食的行為吸引了大量老鼠滋生，衛生堪憂。這些鼠群甚至疑似跑進他的汽車引擎室，造成電線等管路被咬破。陳男苦無徹底解決之道，終於在7日下午前往哈爾濱街派出所報案，尋求警方協助。

哈爾濱街派出所接獲報案後，立刻展開調查。經過一天一夜的努力，逐一調閱並過濾數十支監視器鏡頭，仔細比對畫面中的關鍵線索。最終，警方成功鎖定一名顏姓婦人（70歲），確認她就是經常利用深夜或凌晨時段騎機車前往該處，隨意放置飼料或廚餘餵食流浪犬貓的行為人。

▲▼顏姓婦人利用凌晨時段，將飼料或廚餘放置在路口的變電箱餵食流浪貓犬，不料卻引來鼠患導致懷境髒亂。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局表示，因隨意餵食導致環境髒亂的事件並非個案。上個月底，三民區高醫商圈附近也曾出現一名黃姓婦人（76歲）拿大量的飼料在街頭餵食鴿子事件，同樣引來大批老鼠搶食，導致環境髒亂。 轄區警方當時雖未接獲報案，但在知悉情況後，仍通知黃女到案予以勸誡，並函送環保局開罰。

警方呼籲所有市民，切勿以廚餘或食物飼料隨意餵養流浪犬貓或野鴿等小動物。此舉容易造成環境髒亂並衍生病媒問題，不僅影響市容，更可能觸犯《廢棄物清理法》等相關規定而受罰，得不償失。

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

