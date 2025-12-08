彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿！用路人急閃

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰美路一段今(8日)上午發生一起驚險的交通事故。一輛砂石車因車斗的「電動遮沙網」未確實放下，行進中意外勾到路旁有線電視線路，導致一根電線桿當場被拉斷，傾倒至路面。所幸事故並未造成任何人車受傷，可謂不幸中的大幸。相關單位接獲通報後迅速到場清理，直到上午10點30分許排除狀況，恢復交通順暢。

▲彰化市彰美路砂石車後車斗遮沙網勾到電線釀電杆倒塌。（圖／民眾提供）

根據彰化警方調查，這起事故發生在上午8點50分左右。當時由31歲楊姓駕駛所駕駛的砂石車，沿彰美路一段外側車道往東行駛。疑似疏忽未將車斗後方的「電動遮沙網」放下收回，導致遮沙網在行駛中凸出。

▲電杆倒塌封閉車道。（圖／民眾提供）

車輛經過彰美路一段347號前時，遮沙網不慎勾到路旁有線電視線路。由於拉扯力道強大，一旁支撐線路的電線桿不堪負荷，從底部斷裂，整根倒下橫躺在車道上，現場瞬間碎石與線材散落，景象駭人，當下正逢上班交通尖峰時刻，用路人見狀即刻閃避。

事故發生後，警方立即到場指揮交通，經警方實施酒測，肇事駕駛酒測值為零，儘管這起意外未釀成人員傷亡，但突然倒下的電線桿與線路仍對往來人車造成極大威脅。警方也提醒用路人，出發前務必落實「車輛安全檢查」，包括確認貨物綑綁牢固、車斗收納或固定妥當。一個小小的疏忽，就可能勾到沿線的電纜或標誌，可能危及自己與他人的生命安全，不可不慎。