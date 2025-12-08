板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨發生嚴重氣爆，造成4女1男受傷，其中一名女子傷勢較為輕微未送醫，其餘4名傷者經救治過後已出院，至於確切氣爆原因仍有待進一步調查釐清。稍早清晰視角爆炸瞬間曝光，只見事發當時有5名路人正在過馬路，其中1女遭砸中，當場滿臉鮮血躺地不起，畫面相當驚悚。

▲板橋氣爆最新畫面曝光，女行人滿臉血倒地不起。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市長侯友宜8日上午到氣爆現場勘災，新北市工務局則回應，經土木技師初步勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

而事發當下由於爆炸威力猛烈，現場2樓幾乎被炸爛，招牌、玻璃、裝潢、水泥石塊等物全被炸噴到馬路上，就連大樓的外牆都被炸出一個大洞，現場一地狼藉。據了解，現場非使用天然瓦斯管線，而是使用4支瓦斯鋼瓶串接，其中3支20公斤重、1支16公斤重，初步研判是其中一支鋼瓶漏氣釀禍，但氣體漫延何處聚集引發氣爆，仍待火調人員進一步釐清。

透過事故現場對面的監視器畫面可發現，事發當下有5名行人正在過馬路，其中3人走在前方、另2人則在後方，突然現場傳出爆炸聲響，招牌、裝潢、石塊、玻璃碎片等物隨之而來，走在前方的2名女行人遭壓傷倒地，其中一人更是滿臉鮮血躺地不起，其餘人見狀則是趕緊閃避，畫面相當驚悚。