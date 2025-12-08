　
社會 社會焦點 保障人權

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨發生嚴重氣爆，造成4女1男受傷，其中一名女子傷勢較為輕微未送醫，其餘4名傷者經救治過後已出院，至於確切氣爆原因仍有待進一步調查釐清。稍早清晰視角爆炸瞬間曝光，只見事發當時有5名路人正在過馬路，其中1女遭砸中，當場滿臉鮮血躺地不起，畫面相當驚悚。

▲板橋氣爆最新畫面曝光，女行人滿臉血倒地不起。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲板橋氣爆最新畫面曝光，女行人滿臉血倒地不起。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市長侯友宜8日上午到氣爆現場勘災，新北市工務局則回應，經土木技師初步勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

▲板橋氣爆最新畫面曝光，女行人滿臉血倒地不起。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

而事發當下由於爆炸威力猛烈，現場2樓幾乎被炸爛，招牌、玻璃、裝潢、水泥石塊等物全被炸噴到馬路上，就連大樓的外牆都被炸出一個大洞，現場一地狼藉。據了解，現場非使用天然瓦斯管線，而是使用4支瓦斯鋼瓶串接，其中3支20公斤重、1支16公斤重，初步研判是其中一支鋼瓶漏氣釀禍，但氣體漫延何處聚集引發氣爆，仍待火調人員進一步釐清。

▲板橋氣爆最新畫面曝光，女行人滿臉血倒地不起。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

透過事故現場對面的監視器畫面可發現，事發當下有5名行人正在過馬路，其中3人走在前方、另2人則在後方，突然現場傳出爆炸聲響，招牌、裝潢、石塊、玻璃碎片等物隨之而來，走在前方的2名女行人遭壓傷倒地，其中一人更是滿臉鮮血躺地不起，其餘人見狀則是趕緊閃避，畫面相當驚悚。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

板橋定食8炸出大洞外觀曝！鋼筋外露、滿地水泥塊

板橋定食8炸出大洞外觀曝！鋼筋外露、滿地水泥塊

新北市板橋區府中商圈今(8日)凌晨12時許發生恐怖氣爆，餐廳「定食8」的瓦斯鋼瓶氣體外洩引發爆炸，造成4女1男受傷，新北市議員黃淑君今早PO出現場畫面，可以看見建物的水泥磚牆已被炸出一個大洞，因此將進一步確認結構安全問題。

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

板橋氣爆5人傷　員工休息室瓦斯漏氣釀禍

板橋氣爆5人傷　員工休息室瓦斯漏氣釀禍

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

府中板橋定食8氣爆

