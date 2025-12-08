南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

▲南化消防分隊進入烏山步道踏勘，盤查地形與通訊品質，全程提升山域救援判斷力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊南化分隊7日進入轄內熱門登山路線「烏山步道」進行山域踏勘與風險分析訓練，從龍湖寺登山口一路走至金光山福德祠折返，全程針對步道路線、岔路狀況、通訊品質與民眾常見受困熱點逐一盤查，盼提升山域救援判讀力，確保第一線救災能在關鍵時刻快速啟動。

南化分隊指出，本次踏勘涵蓋民眾最常使用的健行路段，包括稜線入山點、緩坡區與福德祠折返點。雖屬入門級步道，但若民眾體能評估不足、超過折返點誤入延伸的烏山大縱走主線，將面臨通訊不良、路徑複雜、岔路多易迷途等高度風險，是山域救援案件最常發生的位置。

消防人員此次除了記錄各路段步行時間、地形變化與險要點，也同步盤點實際可運用的救援場域，包括救災人員集結區、無線電收訊狀況、衛星電話可行性，以及可供搜救人員休息補給的位置，作為未來執行山域救援的重要依據。

消防局長李明峯表示，南化地區山域地形起伏大、支線複雜，第一線救災人員的踏勘熟悉度極為關鍵。他強調：「山域救援永遠與『時間』與『體力』競速，唯有平時準備充足，才能在意外發生時掌握黃金時間，用最安全有效的方式把人帶回來。」

第二大隊大隊長王騰毅提醒山友，登山前務必做好準備，包含評估自身體能、攜帶足夠水分、下載離線地圖及避免餵食猴群。他說：「烏山步道景色迷人，但安全永遠是第一位。遵守登山SOP並量力而為，就是對自己和家人最好的承諾。」



南化分隊表示，將持續針對轄內山域步道進行踏勘與教育訓練，強化山域救援量能，確保事故發生時能以最短時間投入最有力的救援行動，守護每位山友與居民的生命安全。