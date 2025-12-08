　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

▲南化消防分隊進入烏山步道踏勘，盤查地形與通訊品質，全程提升山域救援判斷力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南化消防分隊進入烏山步道踏勘，盤查地形與通訊品質，全程提升山域救援判斷力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊南化分隊7日進入轄內熱門登山路線「烏山步道」進行山域踏勘與風險分析訓練，從龍湖寺登山口一路走至金光山福德祠折返，全程針對步道路線、岔路狀況、通訊品質與民眾常見受困熱點逐一盤查，盼提升山域救援判讀力，確保第一線救災能在關鍵時刻快速啟動。

南化分隊指出，本次踏勘涵蓋民眾最常使用的健行路段，包括稜線入山點、緩坡區與福德祠折返點。雖屬入門級步道，但若民眾體能評估不足、超過折返點誤入延伸的烏山大縱走主線，將面臨通訊不良、路徑複雜、岔路多易迷途等高度風險，是山域救援案件最常發生的位置。

▲南化消防分隊進入烏山步道踏勘，盤查地形與通訊品質，全程提升山域救援判斷力。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員此次除了記錄各路段步行時間、地形變化與險要點，也同步盤點實際可運用的救援場域，包括救災人員集結區、無線電收訊狀況、衛星電話可行性，以及可供搜救人員休息補給的位置，作為未來執行山域救援的重要依據。

消防局長李明峯表示，南化地區山域地形起伏大、支線複雜，第一線救災人員的踏勘熟悉度極為關鍵。他強調：「山域救援永遠與『時間』與『體力』競速，唯有平時準備充足，才能在意外發生時掌握黃金時間，用最安全有效的方式把人帶回來。」

▲南化消防分隊進入烏山步道踏勘，盤查地形與通訊品質，全程提升山域救援判斷力。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅提醒山友，登山前務必做好準備，包含評估自身體能、攜帶足夠水分、下載離線地圖及避免餵食猴群。他說：「烏山步道景色迷人，但安全永遠是第一位。遵守登山SOP並量力而為，就是對自己和家人最好的承諾。」


南化分隊表示，將持續針對轄內山域步道進行踏勘與教育訓練，強化山域救援量能，確保事故發生時能以最短時間投入最有力的救援行動，守護每位山友與居民的生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

台南國中數學競賽　2千人拚實力、230位高手奪牌

紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

黃偉哲訪荷蘭阿梅爾市　深化友誼市連結、共探高科技園區合作

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防　守護英雄呼吸道健康

南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

「明華園」走進光復災區！上演動人心弦經典大戲　災民露出笑容

地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

台南國中數學競賽　2千人拚實力、230位高手奪牌

紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

黃偉哲訪荷蘭阿梅爾市　深化友誼市連結、共探高科技園區合作

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防　守護英雄呼吸道健康

南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

「明華園」走進光復災區！上演動人心弦經典大戲　災民露出笑容

地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

肝癌婦「數百顆腫瘤」　陽交大附醫2個月化療創奇蹟

蔡正元談2028大選：盧秀燕仍是國民黨最強　鄭麗文絕不可能選總統

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

社畜脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」AI當媒人不怕遇詐騙

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭：意思是詛咒

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

更多熱門

相關新聞

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

高雄苓雅區建華街今（5）日晚間六點多許傳出火警！起火地點為一棟透天民宅的高樓層，位置就在「老里長辦公室隔壁」住家。消防局獲報後立即出動多輛消防車、雲梯車到場搶救，短時間內濃煙直竄天際，整條巷弄被警消全面封鎖。

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

餐廳升降機故障　一家四口懸吊45公尺高空

餐廳升降機故障　一家四口懸吊45公尺高空

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

關鍵字：

南化消防烏山步道山域救援

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面