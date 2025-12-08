喪屍「混毒」深夜驚現淡水山區　逆撞2機車害3傷「1人斷腿」

▲劉姓男子毒駕開車撞擊2輛機車，造成3人受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三芝區昨（7日）深夜，一名45歲劉姓男子駕駛小客車，在北新路北海福座附近路段竟逆向行駛，連續衝撞2輛機車，造成2名騎士及1乘客全身擦挫傷及左腿骨折。警方到場後發現劉男酒測值為0，車內也查無違禁品，但進行唾液快篩卻呈現依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，全案依公共危險（毒駕）罪嫌函送偵辦。

昨晚11點多，45歲的劉姓男子駕駛自小客車，行經三芝區北新路、北海福座附近，不明原因竟逆向行駛，先後與2輛機車發生猛烈碰撞。小客車在撞擊機車後，再失控衝撞路旁的水泥護欄，整輛車側傾在路旁。事故發生後，北新路往淡水方向道路一度封閉。

救護人員趕抵現場時，發現肇事駕駛劉男沒有受傷。但20歲葉姓女騎士全身多處擦挫傷，20歲郭姓男騎士挫傷摔落約半公尺邊坡，20歲魏姓男乘客則傷勢較重，左腿當場骨折。3名傷者均意識清楚，被緊急送往淡水馬偕醫院治療。

警方現場對劉男實施酒測，酒測值為0.00mg/L。然而，員警經初步檢視及判斷劉男的駕駛行為後，進行毒品唾液快篩檢測，結果竟呈現依托咪酯（俗稱喪屍毒）、甲基安非他命陽性反應。全案依公共危險（毒駕）罪嫌函送士林地檢署偵辦。