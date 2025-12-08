　
社會 社會焦點 保障人權

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

記者白珈陽／台中報導

台中市1名58歲杜姓義警，昨（7日）晚在路口執勤時突然倒臥路中，失去生命跡象，經現場其他人員協助通報送醫，仍不幸身亡。檢察官8日上午會同法醫相驗，由杜男2名兒女到場協助程序。兒子啜泣表示，父親從事義警約22年，會做公益是因想將正能量迴向家裡。兒子也在臉書發文緬懷父親，「感謝為社會付出微薄之力，我真的覺得我爸爸很偉大，在我心中就是英雄。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲杜男兒女協助相驗程序。（圖／記者白珈陽攝）

杜男昨天晚間7時許在台中市中區台灣大道一段與中華路口，進行交通疏導車流，突然在馬路中央不支倒地，根據監視器顯示，當時車流量大，杜男拿著指揮棒指揮交通，倒地後發光的指揮棒也跟著掉落地面，一旁還有車子呼嘯而過，有民眾發現杜男情況不對，緊急通報119，救護人員到場後立刻對其施以CPR，但送醫搶救仍然不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲杜男執勤期間突然倒臥馬路中央。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警消到場緊急施以急救。（圖／民眾提供）

本案警方依法報請台中地檢署相驗，檢察官今天上午10時許會同法醫前往台中崇德殯儀館，相驗後認死因為心血管疾病造成心肺衰竭，家屬對死因無意見，檢察官將遺體發還。

到場協助相驗程序的是杜男的32歲兒子及26歲女兒，兒子接受媒體詢問表示，父親做過很多工作，包括度假村老闆的私人司機、外送員，約22年前，因奶奶罹癌，父親開始從事義警、義交，也幫忙帶童軍活動，父親認為，做這些公益事項，希望能將正能量回報到奶奶身上。

兒子也在臉書發文，「感謝您（父親）為社會付出了一點微薄之力，我和妹妹從未讓您擔心過、也很獨立，有一次警察局寄來公文，您還緊張問我犯了什麼事，我跟您解釋我只是撿到錢包送去警局，您說，不愧是我兒子，跟我一樣，我也想跟您一樣默默行善，我們一起把這些善念傳下去。」

「您的付出與努力我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通，爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧！剩下的交給我和妹妹來處理、妹妹我會顧好的請您放心，爸爸我永遠愛您，謝謝您為了這個家付出那麼多。」

12/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

