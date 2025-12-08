麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

▲麗寶跨年第二波卡司曝光，王識賢、魏如萱重磅加入，重頭戲除超強卡司陪倒數，還有以「馳夢之境 Dream Riders」為主題的璀璨煙火秀。（圖／麗寶樂園提供）



記者游瓊華／台中報導

2026跨年倒數計時，全台矚目的「麗寶跨年演唱會」今（8）日公布第二波超強卡司！影歌雙棲的「零負評男神」王識賢與金曲歌后waa魏如萱確定重磅加入，消息一出讓粉絲嗨翻，準備衝台中朝聖，與偶像一同迎接新年。

今年的麗寶跨年卡司橫跨世代、曲風多元，除了最新加入的王識賢、魏如萱，還包括舞台爆發力十足的人氣女團「HUR+」、新生代潮流團體「SEVENTOEIGHT」，以及清新系創作才子「許含光」；加上第一波公布的金曲最佳樂團「宇宙人」、超夯樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」，超華麗陣容就是要讓粉絲從晚上一路嗨到2026年。

除了演唱會嗨翻天，麗寶樂園渡假區也祭出「一站式跨年攻略」，讓歌迷不只聽歌，還能玩個夠！即日起至明年1月20日，台中后里、外埔等6區居民可享199元入園優惠。麗寶OUTLET更從12月20日起推出耶誕抽獎，有機會把住宿券、按摩椅等大獎帶回家，眾多品牌特賣更下殺2折起，讓你買到手軟。

跨年夜的重頭戲，除了超強卡司陪倒數，還有以「馳夢之境 Dream Riders」為主題的璀璨煙火秀。煙火將搭配全台最大摩天輪「天空之夢」的燈光同步綻放，在高空中劃出「光之駿馬」奔馳的絢麗軌跡，保證讓現場觀眾驚呼連連，在最燦爛的聲光效果中迎接嶄新一年。