柬埔寨28歲公主大婚隆重「奢華時尚」風　曾於中國留學成小米代言人

▲柬埔寨公主大婚，多套禮服結合當地文化及西式風格，隆重而具有時尚奢華風格。（圖／翻攝新民週刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

柬埔寨王室28歲的諾羅敦．蓬索雷亞克公主近日在金邊舉行盛大婚禮，結合高棉傳統禮儀、西式宴會與時尚造型，吸引外界關注。據悉，諾羅敦公主不僅曾赴北京留學並成為小米代言人，也被視為王室年輕一代代表，新郎謝索菲亞克特拉則是柬埔寨商界新秀。這場奢華婚禮被外界形容為近年規格最高的王室盛典。

《新民週刊》報導，近日，柬埔寨28歲的諾羅敦·蓬索雷亞克公主在金邊與當地企業家謝索菲亞克特拉正式完婚。今（2025）年2月，這對情侶在社交媒體上宣佈訂婚，立即在東南亞引起轟動，及至年末，這對郎才女貌的新人上演了一出世紀婚禮。

婚禮為期多日，包含婚前慶祝、傳統高棉儀式、王室祝福、西式晚宴等多重環節，每場皆有獨立主題，搭配新人更換多套服飾，從高棉傳統禮服到定製白紗，整體風格融合古典與時尚，被形容為「近年最盛大的柬埔寨王室婚禮」。

蓬索雷亞克公主出生於1997年，是已故國王諾羅敦．西哈努克的孫女、現任國王諾羅敦．西哈莫尼的姪女，其父為諾羅敦．夏卡朋親王。她在北京對外經濟貿易大學取得國際商務與經濟學學士，並獲評優秀畢業生。返柬後成為王室與小米合作活動的代言人，目前負責拉夫．克維翁人道基金會，經常公開參與公益事務。

新郎謝索菲亞克特拉出身企業世家，是家族五兄妹中的第三代接班人，目前擔任達恩彭貿易公司主要負責人，旗下Provida天然礦泉水年營收達780萬美元，曾入選《柬埔寨在線》「40歲以下最具影響力人物」，被視為商界新星。

婚禮於金邊王宮「四面吉祥殿」舉行，國王諾羅敦．西哈莫尼與王太后莫尼列出席主持，規格隆重。主儀式中新人身穿高棉圖騰與義大利織面結合的定製禮服，其後又多次更換傳統服飾。在西式宴會上，公主選穿柬埔寨高級訂製品牌Atelier Soknan禮服，以意大利公爵鍛面料搭配珍珠繡飾，並在之後換上深V白色禮服，造型更為時尚，成為全場焦點。