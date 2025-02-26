　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手搖飲品「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人、股東隔空互槓

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰，創辦人林蘭惠（右），指控股東陳正介（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

茶飲品牌「三分春色」爆發內戰！創辦人林蘭惠出面指控股東陳政介惡意奪取經營權，甚至透過惡意佈局意圖想要拿品牌內部資金補貼陳政介個人公司的資金缺口。陳政介也出面反駁，指林的說法絕非事實，雙方都已提告，經營權歸屬有待司法進一步認定。

林蘭蕙指控陳政介為「季洋咖啡」經營者，從去年就布局奪取三分春色經營權，是因旗下季洋咖啡營運面臨上千萬資金缺口，已向多家銀行舉債累積超過上千萬，高雄的銀行皆不願借款給他，陳礙於資金壓力太大，才設計奪取三分春色的經營權，以便利用品牌現金流來填補虧損。

同時去年10月，陳政介以股東身分拜託林蘭惠增資後，接著強行增加7名自己人加入新股東，等他掌握過半股東結構，再以多數決撤換林蘭惠創辦人，林在毫無預警下收到通知，雖然反對拒絕簽字，但因多數股東已簽字，慘丟董事長職位經營權被奪走。陳政介取得經營權後，無預警資遣近不聽從的30名員工。

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰，1月7日還驚動警方到場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三分春色創辦人找加盟主一起出席參加記者會力挺自己 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三分春色創辦人（前排中間）找加盟主一起出席參加記者會力挺自己 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時林蘭惠還提供一段影片，表示今年1月7日晚上，對方突然私自破壞公司鐵門，強行進入總部，搬走公司文件、帳冊、主機與合約書，林蘭惠團隊被迫撤離總部，並非是林蘭惠竊取公司資產。

陳政介出面回應，基本上兩間公司是獨立運作的公司，兩間公司資金各自獨立運作，他反控「林女士多次未經股東同意，動用資金私設行號，私設私人店鋪未經公司同意，公司經由內部公司查帳之後，發現她圖利自己的門店」，至於資遣員工是因為他們無故曠職，且已向勞工局報備。

目前全台「三分春色」共有92家加盟主，現在品牌爆發內訌後雙方都已提告，以法律來保障自己權益，而到底最後經營權會落入誰手，有待司法程序告一段落後才能確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環島被偷光！　網紅嘆：以為在台灣不可能發生
快訊／西濱嚴重車禍！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死
砂石車正面猛撞機車！夫妻1死1傷　驚悚畫面曝
王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻
陳偉殷美日通算96勝、大聯盟勝投數僅次王建民　寫下5個「第一
快訊／台中38歲女12樓墜中庭亡　巨大聲響嚇壞住戶
獨／80歲凌峰重新站起來　小31歲嬌妻「小竇」正式曝光
孫易磊登大聯盟官網！　高中教練感動：天花板還沒到頂
WBCQ誰的表現最驚喜？　一票被他圈粉：大場面選手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義警「趁休假賣安非他命」被逮！2大過免職　法院裁定羈押禁見

快訊／西濱大園段聯結車撞護欄！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死

徒步環島到台南錢包被偷！美國男模網紅嘆：以為在台灣不可能發生

手搖飲品「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人、股東隔空互槓

快訊／台中38歲女12樓墜中庭送醫不治　巨大聲響嚇壞住戶

砂石車正面猛撞機車！夫妻噴飛30公尺「1死1傷」　驚悚畫面曝

新北男開車逆向撞機車「一直沒下車」　昏迷送醫搶救不治！

快訊／新北Lexus自撞停車場柱子　紅色液體流滿地…3女送醫

基隆街頭驚魂！惡霸逆向攔車踹門揮刀　警調監視器追查動機

阿北騎車搖晃「逆向狂逃35秒」2警緊追包抄　英勇逮人畫面曝

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

嘉義警「趁休假賣安非他命」被逮！2大過免職　法院裁定羈押禁見

快訊／西濱大園段聯結車撞護欄！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死

徒步環島到台南錢包被偷！美國男模網紅嘆：以為在台灣不可能發生

手搖飲品「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人、股東隔空互槓

快訊／台中38歲女12樓墜中庭送醫不治　巨大聲響嚇壞住戶

砂石車正面猛撞機車！夫妻噴飛30公尺「1死1傷」　驚悚畫面曝

新北男開車逆向撞機車「一直沒下車」　昏迷送醫搶救不治！

快訊／新北Lexus自撞停車場柱子　紅色液體流滿地…3女送醫

基隆街頭驚魂！惡霸逆向攔車踹門揮刀　警調監視器追查動機

阿北騎車搖晃「逆向狂逃35秒」2警緊追包抄　英勇逮人畫面曝

組織變革！KKday認了「大裁員」　38位優退、資遣金曝光

翁曉玲緊咬清大1500萬捐款　曹興誠轟中共手段：蒐證完將告上法院

迎向第30屆里程碑　今年工具機展整合創新、智造未來

勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

挺過諾羅病毒！穀保高一饒又語扛先發　4局無失分仍求進步

林岱樺涉貪　同派系大老直呼不相信：盼檢調依法處理勿草率

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊　遊客嘆：等到天荒地老

嘉義警「趁休假賣安非他命」被逮！2大過免職　法院裁定羈押禁見

快訊／台股收盤大漲116.83點　台積電漲5元至1060

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

社會熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

即／涉行賄讓兒坐爽牢！易淑寬抵桃檢應訊

即／台中38歲女12樓墜落中庭死亡

李威窩裡反逃羈押　拚當污點證人

台中受刑人被室友連續性侵猥褻　身心狀態都變了

BMW猴殺人罪起訴！14hrs吸3種毒品

土城砂石車闖紅燈撞機車　騎士送醫不治

「立院吸金王」被封是現世媽祖　寺廟方丈宛如地下總幹事

即／新北司機遭機台砸中！頭部重創搶救無效亡

通法寺遭二度搜索檢調帶釋煌智調查

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

高金素梅姪子涉五星飯店開發弊案　900萬土地竟抵2億債

曾控林智堅論文抄襲　余正煌爆吸金5000萬今晨50萬交保

更多熱門

相關新聞

即／國1北向車禍！貨櫃車撞護欄翻覆

即／國1北向車禍！貨櫃車撞護欄翻覆

國道1號北上371.5公里處今(26日)上午10點16分發生一起車禍，44歲戴姓男子駕駛貨櫃車，疑似為了閃避停等接往國1主線儀控的車輛，碰撞到外側護欄後，又翻覆於車道上，事故一度占用匝道出口車道，所幸事故沒有人受傷。警方獲報趕抵現場，目前已全線恢復通車，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高雄大停水！　老婦走41公里找友迷航

高雄大停水！　老婦走41公里找友迷航

新光持續停業！火鍋店長赴高雄「肉搏戰」

新光持續停業！火鍋店長赴高雄「肉搏戰」

日本熊本縣議會率團訪高雄　康裕成：2市關係更緊密

日本熊本縣議會率團訪高雄　康裕成：2市關係更緊密

關鍵字：

茶飲業內部糾紛經營權高雄法律訴訟

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

Melody離婚2年「新歡首曝光」

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面