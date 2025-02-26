手搖飲品「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人、股東隔空互槓

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰，創辦人林蘭惠（右），指控股東陳正介（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

茶飲品牌「三分春色」爆發內戰！創辦人林蘭惠出面指控股東陳政介惡意奪取經營權，甚至透過惡意佈局意圖想要拿品牌內部資金補貼陳政介個人公司的資金缺口。陳政介也出面反駁，指林的說法絕非事實，雙方都已提告，經營權歸屬有待司法進一步認定。

林蘭蕙指控陳政介為「季洋咖啡」經營者，從去年就布局奪取三分春色經營權，是因旗下季洋咖啡營運面臨上千萬資金缺口，已向多家銀行舉債累積超過上千萬，高雄的銀行皆不願借款給他，陳礙於資金壓力太大，才設計奪取三分春色的經營權，以便利用品牌現金流來填補虧損。

同時去年10月，陳政介以股東身分拜託林蘭惠增資後，接著強行增加7名自己人加入新股東，等他掌握過半股東結構，再以多數決撤換林蘭惠創辦人，林在毫無預警下收到通知，雖然反對拒絕簽字，但因多數股東已簽字，慘丟董事長職位經營權被奪走。陳政介取得經營權後，無預警資遣近不聽從的30名員工。

▲知名手搖飲品牌爆發經營權內戰，1月7日還驚動警方到場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三分春色創辦人（前排中間）找加盟主一起出席參加記者會力挺自己 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時林蘭惠還提供一段影片，表示今年1月7日晚上，對方突然私自破壞公司鐵門，強行進入總部，搬走公司文件、帳冊、主機與合約書，林蘭惠團隊被迫撤離總部，並非是林蘭惠竊取公司資產。

陳政介出面回應，基本上兩間公司是獨立運作的公司，兩間公司資金各自獨立運作，他反控「林女士多次未經股東同意，動用資金私設行號，私設私人店鋪未經公司同意，公司經由內部公司查帳之後，發現她圖利自己的門店」，至於資遣員工是因為他們無故曠職，且已向勞工局報備。

目前全台「三分春色」共有92家加盟主，現在品牌爆發內訌後雙方都已提告，以法律來保障自己權益，而到底最後經營權會落入誰手，有待司法程序告一段落後才能確定。