「明華園」走進光復災區！上演動人心弦經典大戲　災民露出笑容

▲孫翠鳳「明華園戲劇總團」光復鄉光復糖廠後方停車場進行戶外展演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府與光復鄉共同主辦邀請孫翠鳳「明華園戲劇總團」，7日晚間於光復鄉光復糖廠後方停車場進行戶外展演，為花蓮鄉親帶來雅俗共賞、精采動人的藝術饗宴，現場座無虛席，也讓當地災民露出開心笑容。

縣長徐榛蔚表示，明華園劇團可謂台灣本土最具代表性的歌仔戲團之一，多年來不僅深耕台灣、積極推廣歌仔戲文化，更以國際巡演的方式，將台灣傳統表演藝術帶向世界各地，讓全球觀眾感受歌仔戲的魅力。

「光復將越來越好！」徐榛蔚也感謝在地立委傅崐萁、鄭天財等人災後全力爭取，以及立法院朝野跨黨派支持，使堰塞湖災後特別預算順利完成三讀，成功爭取到新台幣300億元的重建預算，為光復鄉的重建工作奠定堅實的基礎。

為讓更多鄉親也能欣賞到多元藝術展演，緊接著12月安排新古典室內樂團帶來難忘的木玫瑰等三場分別於吉安、鳳林、玉里等鄉鎮演出，拉近鄉親與傳統表演藝術的距離，12月也特別邀請由明華園無敵小生孫翠鳳帶領明華園戲劇家族共同演出2場，戲碼及劇情介紹如下:

【濟公活佛之雪狐情】講述一隻修煉千年的白狐狸愛上凡間女子，卻遭神仙呂洞賓設下重重考驗，意圖阻撓這段人狐之戀。全劇情感真摯、劇情高潮迭起，融合奇幻、愛情與人性掙扎，是一齣寓意深遠、動人心弦的經典大戲。

演出結束後，徐搸蔚也親自發送聖誕紅盆栽予鄉親們，在暖心的12月份裡，讓每一位光復鄉親臉上露出久違的笑容。

總團長陳勝福指出，「明華園戲劇團」一路走來，在時代的脈絡中不斷尋找以古鑑今的題材，賦予現代思維，除了讓資深演員有著精彩發揮的空間，對於培育新生代演員，也盡力拓展讓他們有發光發熱的舞台，同時讓文化種子薪傳下去，與時俱進的創新顛覆了世人對傳統藝術的刻板印象，從3D實景體驗到讓外國人比起蘭花指唱歌仔戲，二十一世紀的台灣本土藝術已經走出自己的嶄新格局。

