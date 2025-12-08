泰軍1死8傷！38萬人急撤、641校關閉　柬埔寨驚見撤離潮

▲柬中時報指出，泰軍朝柬埔寨開火，遠處山谷可見爆炸後升起的濃煙。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國柬埔寨兩軍在邊境地區交火，山谷在爆炸發生後升起濃煙，雙方均指控對方發動攻擊、派出坦克，截至8日中午，泰軍1死8傷，柬埔寨3平民受傷，兩國邊境地區撤離。柬埔寨前總理洪森8日表示，泰方持續發動攻擊企圖引誘柬埔寨回擊，但前線不得回擊的紅線早已劃定，考量當前情勢，他已取消原定行程，與現任總理洪馬內坐鎮指揮。

▲圖為受傷的泰國士兵。（圖／達志影像／美聯社）

泰1死8傷反擊柬軍 38.5萬人急撤

曼谷郵報稱，柬埔寨軍方朝泰國軍事及民用目標發射砲彈與火箭彈，造成泰國一名士兵死亡，另有八人受傷，泰軍隨即反擊，空襲柬埔寨軍事目標。泰軍稱，起初死傷衝突發生在烏汶府，接著柬方擴大攻擊範圍至四色局府與素林府，泰方派出戰機反擊柬國軍事目標。到了8日上午8時30分，柬軍發射的火箭彈擊中武里南府的村落。

此次交火源自7日邊境衝突，泰國已有38.5萬人自邊境沿線危險地區撤離。泰軍還稱，柬埔寨7日晚間在奧多棉芷省境內部署坦克，並把邊境區域民眾撤離，到了深夜11時左右，柬軍全面備戰，部署無人機；泰方指出，柬埔寨出動T-55坦克，使用機槍朝泰軍掃射、投擲手榴彈，還發射BM-21 MLRS火箭砲。

泰國教育部長表示，考量到師生安全，邊境地區的四色菊府、烏汶府、武里南府及沙繳府共計641所學校暫時關閉。

▲泰國民眾前往武里南府避難地點。（圖／路透）

坦克出動兩軍交火 柬控波及平民、房屋焚毀

根據柬中時報，柬埔寨稱這波衝突是泰國發動攻擊，柬軍至今未採取任何還擊，且泰軍密集攻勢所使用的火力除了手槍、機槍、迫擊砲，還出動坦克與F-16戰機，部分攻擊波及平民區，造成多人受傷、房屋焚毀。

柬埔寨國防部說，柬軍保持高度克制，未向泰軍開任何一槍，嚴格遵守停火和平協議，敦促泰國即刻停止敵對行動、重返和平機制框架，遵守國際法及雙邊協議，以和平方式處理爭端。

▲大批柬埔寨人8日上午撤離邊境危險地區。（圖／翻攝自Cambodia`s Ministry of Information）

柬埔寨前總理、執政黨主席洪森8日指出，泰軍開火挑釁行動是企圖誘使柬埔寨回擊，柬埔寨必須保持高度克制，前線不得回擊的紅線早已由國家統一明確劃定，同時要求各級政府採取行動，協助邊境區域居民撤離至安全地帶。為了因應邊境情勢，洪森已經取消所有原定公務行程，與總理洪馬內共同坐鎮指揮，協調柬埔寨武裝力量應對泰軍侵擾行為。

▼洪森透過視訊連線，遠程指揮前線。（圖／翻攝自柬中時報）