日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

▲日本首相高市早苗在南非約翰尼斯堡出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

針對日本首相高市早苗近期在涉台問題上的挑釁言論，中美外交問題專家高志凱直言，「美國不會為日本當炮灰」，即便日本試圖挑釁中美關係，美國被迫下場的可能性仍然是小概率事件。

《北京日報》報導，蘇州大學講席教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱首先說，美媒披露川普曾在通話中教訓高市，要其不要挑動中日危機，跡象顯示美國不願涉入高市製造的對抗局面。日本長期以來對中日力量對比感到焦慮甚至絕望，不能排除日本存心挑起與中國的衝突，逼美國下場對抗中國的險惡用心。

高志凱指出，「我還記得，我在上個世紀九十年代做投行的時候，我們一直說日本經濟規模是中國的4倍。但今天中國的經濟規模已經是日本的4倍多，倒過來了。」

「如果按購買力平價（PPP）計算，中國經濟規模應該是日本的6倍。我們的綜合實力在方方面面都遠遠強於日本。」高志凱說，日本在與中國的競爭中可能已經感到絕望，想要遏制中國的發展，日本試圖跟中國硬拼是行不通的。

高志凱直言，高市早苗及同類勢力屬於「日本新法西斯」，其可能有一種危險想法，挑動與中國對抗，逼美國介入。「若世界前三大經濟體開戰，就是第三次世界大戰，是全人類災難，而高市將成為歷史罪人。」

▲高志凱分析，「拉美國下水對抗中國？」他批評日本這招用心險惡，但美國不會當炮灰。（圖／翻攝自新華社快看）

曾在中國外交部翻譯室任職多年的高志凱回憶，中美即便在上世紀七十年代仍是敵對關係，1971年基辛格博士秘密訪華，事先並沒有告訴日本人；1972年尼克森總統訪華，事先也沒通知日本，表明中美能跨過日本直接對話，「根本沒把日本當回事」。

高志凱認為，「1971年、1972年中美還是敵對關係，半個多世紀後，中美已經離不開彼此，美國無法實現對華脫鈎。

最後，高志凱強調，中美兩國相互依存並且有暢通的溝通渠道，如果高市早苗和日本新法西斯勢力想挑起中日衝突，把美國拖下水，綁在日本反華、仇華、敵華的戰車上，必須先問美國是否願意為其承擔代價。「美國不會為日本當炮灰」，即便日本試圖挑釁中美關係，美國被迫下場的可能性仍然是小概率事件。