社會 社會焦點 保障人權

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

馬姓婦人於113年7月間日駕駛先生名下小客車，行經台南市仁德區台86快速道路東向3.7公里處，時速達133公里，超速40公里以上遭警方舉發並裁罰1萬2千元、吊扣牌照6個月，另須參加道路交通安全講習。黃男主張因病急診才不得已超速，提起行政訴訟。但法院審酌其病情並無急迫危難，且可選擇其他就醫方式，駁回其訴，維持原裁處。

黃男主張，自己於7月27日因上呼吸道炎症前往高雄郭士彰耳鼻喉科就診，醫師囑咐若症狀惡化應立即回診。7月29日當日上午病況加重，才緊急駕車返診，當日更被確診感染COVID-19。他強調，超速並非惡意，而是不得已情況下的「緊急避難」，認為警方裁決違法，請求撤銷處分。

然而，監理機關則指出，警方舉發時依規定設置警示牌，距離測速儀器470公尺，完全符合規範。採證照片亦清楚顯示車號、日期、時間與測速數據，且所用測速儀器經檢測合格，數據具可信度。

法院進一步檢視診斷證明書，雖顯示應休養七天，但未載有急迫危險或需立即轉診之記載，顯見並非突發生命危險。倘若當日病況嚴重，尚可就近就醫，或撥打119請求救護車協助，而非自行駕駛高速行車。法院認定，其行為並未符合行政罰法第13條「不得已之緊急避難」要件。

判決書引用最高行政法院相關見解，強調緊急避難必須具備「急迫危難」且「僅此一途」的條件。馬婦選擇高速駕駛不僅無必要性，更增加道路風險，對其他用路人安全造成威脅。故其所辯理由難以採信。

法院認為，馬婦作為持有駕照的駕駛人，應知悉並遵守交通法規，卻在快速道路上嚴重超速，雖非故意，仍屬過失行為。被告依規定所作裁處，並無不當或違法。全案判決駁回原告之訴，維持罰鍰1萬2千元及交通講習處分。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

