快訊／1億交保才離開法院又挨告　林欽榮被指索賄怒控沈慶京

▲沈慶京1億交保。（圖／攝影中心）

記者賴文萱／高雄報導

威京集團沈慶京遭提起公訴但拒絕認罪，更聲稱京華城案只有台北市前副市長林欽榮透過白手套蔡茂寅來勒索，但被他拒絕。林欽榮今（30）日表示，再次譴責無良財團惡行，並針對沈某對他的誣陷，委任律師提出刑事告訴，而沈慶京稍早才因京華城案更裁1億交保，坐輪椅離開台北地院。

台北地檢署起訴威京集團主席沈慶京，涉嫌為了提高京華城容積率，行賄民眾黨主席柯文哲，法院26日晚間開庭審理。沈慶京表示，自己從商以來，沒跟官員談過條件或行賄，京華城這件案子，只有台北市前副市長林欽榮透過白手套蔡茂寅來勒索，但被他拒絕了，如今遭到起訴讓他覺得不以為然。

對於沈慶京的指控，林欽榮今發出聲明表示，起訴書已清楚說明，該案為沈某涉嫌行賄柯前市長，過程中林欽榮與前北市都發局長林洲民，堅持依法行政、悍拒財團壓力。近日林洲民也多次透過貼文，還原他和林欽榮反對違法增加容積的經過。

▲被沈慶京屢咬索賄，林欽榮提告。（圖／記者黃克祥攝）

林欽榮表示，北檢起訴書清楚指出，他身為都委會主席，與林洲民立場一致，在106年12月都市計畫審查過程中，與會都委會委員也都同意林洲民及都發局意見，反對威京集團主張的永久保障120,284平方公尺（換算容積率約679%）。

後來該案容積暴增到840%，是林欽榮107年12月請辭離開台北市府之後的事，與他一概無關，林欽榮在作證時皆已清楚說明。

林欽榮說，京華城容積在104年12月監察院先糾正在先，接續北市都發局根據監察院的糾正意見（容積率560%），在公展計畫書中僅同意容積率560%，明確反對增加至120,284平方公尺的樓地板面積（679%）。

林欽榮強調，任職台北市府期間，一路捍衛市民公益，不屈服於財團壓力。 對於沈某在庭訊時一再誣陷其索賄，散播不實資訊，林欽榮除予以嚴厲譴責，也委任律師提出妨害名譽刑事告訴，追訴到底，捍衛個人清譽。