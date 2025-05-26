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社會 社會焦點 保障人權

控建商「趁出門買菜拆家」！早已領補償金？台中婦駁：弟媳簽的

記者閔文昱／綜合報導 

台中市霧峰區近日爆發拆屋爭議，林姓婦人控訴自家房屋在未接獲任何通知下遭建商強拆，甚至在出門買菜回來後發現老宅已成一片廢墟；建商則澄清，拆除行動經家族成員簽下同意書，並已領取補償金，行為合法。對此，林婦今（26日）出面反駁，強調補償金是弟媳所領，她才是房屋的唯一合法繼承人，根本不知情也從未同意拆遷。

林婦今天下午受訪表示，該棟房屋原為其母所有，4名兄弟姊妹中已有3人早逝，她是唯一的繼承人，弟媳只是借住其中一戶，自己多年來持續繳納房屋稅與租金，甚至在921地震後地主未再收租，她仍主動提存租金。如今房屋被拆，且母親的遺物深埋瓦礫堆中，讓她情緒激動地控訴，「現在連紀念媽媽的地方都沒有了。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲住戶控訴建商強拆房屋。（圖／民眾提供）

陪同林婦出面的市議員江和樹表示，該案目前仍在訴訟中，建商不該在法律尚未定奪前強行拆屋，且建商當時甚至未與林婦溝通，僅憑一紙由弟媳簽署的協議就進行拆除，程序草率，恐侵害合法繼承人的權益。

建商委任律師楊玉珍則反駁，地主兩年前出售土地時，明確說明未曾與他人簽署租賃契約，也從未收取租金，拆除前已獲半數以上住戶簽署拆遷同意書，補償標準為屋內每坪2萬5000元、屋外每坪1萬元，並對未同意者提起民事訴訟。至於林婦爭議，律師表示她弟媳亦為「現住家族成員」，具簽約資格，如有爭議將交由法院處理。

▲▼ 。（圖／台中市議員江和樹提供）

▲建商疑傾倒廢棄物在住戶家門口。（圖／台中市議員江和樹提供）

住戶則主張，早年與地主間存有「租谷契約」，地上建物依法繳稅多年，拆屋前也已將租金提存，痛批建商去年發出存證信函要求還地後，不僅補償條件不合理，還擅自將拆除後的廢棄物堆放他人門口，嚴重影響生活起居。對此爭議，雙方各執一詞，最終恐仍須由司法釐清責任歸屬。

▼佃農與地主簽下租谷契約。（圖／民眾提供）

▲▼ 佃農與地主簽下租谷契約。（圖／民眾提供）

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控建商「趁買菜拆家」！台中婦：弟媳偷簽同意書領走補償金

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