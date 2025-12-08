　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣AI國力「落後日韓」！全球排名躋身第16　超車印度、領先北歐

▲▼Google美國以外最大AI研發中心「Google Cloud」落腳台北士林。（圖／路透）

▲Google美國以外最大AI研發中心「Google Cloud」落腳台北士林。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣在全球AI競爭中，落後給南韓等對手！英國《觀察家報》（The Observer）公布最新「全球AI指數」（Global AI Index），台灣今年度首次躋身全球前20名、排名第16，較去年大幅進步5名。台灣在AI國力雖落後中國、新加坡、日本與南韓，但已領先印度與多個北歐先進國家，展現整體AI生態系的快速成長動能。

《觀察家報》指出，「全球AI指數」以投資、創新研發能力和技術落地程度3大面向評估全球93個國家AI實力。這3項主指標底下又分成7個子指標，其中技術落地部分包含人才、基礎建設與營運環境（社會接受度）；創新研發則評估學術研究能量與開發能力；投資指標則涵蓋政府策略與商業生態系等，綜合檢視各國整體AI發展深度與速度。

今年評比中，前10名由美國、中國、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國拿下。緊接在後的第11至20名則包括日本、瑞士、荷蘭、沙烏地阿拉伯、芬蘭，其後依序為台灣、印度、丹麥、瑞典與挪威。相較去年，台灣在多項指標上表現明顯提升，尤其在AI應用程度與產業落地上展現強勁成長。

《觀察家報》撰文分析，今年亞洲國家在AI排名中普遍崛起，其中以阿拉伯聯合大公國、台灣與南韓的成長最為亮眼，反映亞洲市場積極投資主權AI算力與基礎建設的趨勢。報導也指出，美國雖仍在AI領域牢牢占據全球領先地位，但中國正以更快速度追趕，兩國AI競爭差距呈現持續縮小態勢。

另外，該篇文章也點出歐洲在發展AI時的警訊，因為歐洲正在落後，儘管擁有世界一流的AI人才，尤其英國對法國所保持的領先優勢並不穩固，僅留住不到一半的AI學術研究人員，大部分的人才流至美國，只有15%的頂尖產業研究人員留在英國本土工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

科學老師用「Google共享文件」私聊學生　在教室、家中性虐被捕

世界盃倒數！墨西哥球場「挖出456袋人體遺骸」　死亡不到1年

富二代留學炫耀老爸炒幣！遭同學綁架　交出密碼後「被燒成焦屍」

雪梨名校明年起「禁智慧型手機」　小學生改用Nokia摺疊機

台灣AI國力「落後日韓」！全球排名躋身第16　超車印度、領先北歐

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

砍頭烹食影片暗網瘋傳！　「越南屠夫」真實身分曝光

泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

科學老師用「Google共享文件」私聊學生　在教室、家中性虐被捕

世界盃倒數！墨西哥球場「挖出456袋人體遺骸」　死亡不到1年

富二代留學炫耀老爸炒幣！遭同學綁架　交出密碼後「被燒成焦屍」

雪梨名校明年起「禁智慧型手機」　小學生改用Nokia摺疊機

台灣AI國力「落後日韓」！全球排名躋身第16　超車印度、領先北歐

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

砍頭烹食影片暗網瘋傳！　「越南屠夫」真實身分曝光

泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

虛擬互動世界成新戰場　Google DeepMind點名2026年AI三大關鍵發展

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

泰國朝柬邊境發動空襲！

「台灣有事」恐動用核武　延燒日本

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

更多熱門

相關新聞

威能帝續留桃猿喊話期待拚二連霸

威能帝續留桃猿喊話期待拚二連霸

樂天桃猿年度 MVP 威能帝確定續留，球團以兩年合約成功將強力洋投留下。威能帝透過球團表示，「非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拼戰，並期待能為球隊完成二連霸。」

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

川普國家安全戰略批歐　克宮讚：符合俄願景

川普國家安全戰略批歐　克宮讚：符合俄願景

關鍵字：

AI科技國際焦點北美要聞台灣

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面