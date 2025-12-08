台灣AI國力「落後日韓」！全球排名躋身第16　超車印度、領先北歐

▲Google美國以外最大AI研發中心「Google Cloud」落腳台北士林。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣在全球AI競爭中，落後給南韓等對手！英國《觀察家報》（The Observer）公布最新「全球AI指數」（Global AI Index），台灣今年度首次躋身全球前20名、排名第16，較去年大幅進步5名。台灣在AI國力雖落後中國、新加坡、日本與南韓，但已領先印度與多個北歐先進國家，展現整體AI生態系的快速成長動能。

《觀察家報》指出，「全球AI指數」以投資、創新研發能力和技術落地程度3大面向評估全球93個國家AI實力。這3項主指標底下又分成7個子指標，其中技術落地部分包含人才、基礎建設與營運環境（社會接受度）；創新研發則評估學術研究能量與開發能力；投資指標則涵蓋政府策略與商業生態系等，綜合檢視各國整體AI發展深度與速度。

今年評比中，前10名由美國、中國、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國拿下。緊接在後的第11至20名則包括日本、瑞士、荷蘭、沙烏地阿拉伯、芬蘭，其後依序為台灣、印度、丹麥、瑞典與挪威。相較去年，台灣在多項指標上表現明顯提升，尤其在AI應用程度與產業落地上展現強勁成長。

《觀察家報》撰文分析，今年亞洲國家在AI排名中普遍崛起，其中以阿拉伯聯合大公國、台灣與南韓的成長最為亮眼，反映亞洲市場積極投資主權AI算力與基礎建設的趨勢。報導也指出，美國雖仍在AI領域牢牢占據全球領先地位，但中國正以更快速度追趕，兩國AI競爭差距呈現持續縮小態勢。

另外，該篇文章也點出歐洲在發展AI時的警訊，因為歐洲正在落後，儘管擁有世界一流的AI人才，尤其英國對法國所保持的領先優勢並不穩固，僅留住不到一半的AI學術研究人員，大部分的人才流至美國，只有15%的頂尖產業研究人員留在英國本土工作。