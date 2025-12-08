關山社區邀業者現爆米香　古早美味喚起熟悉滋味

▲社區邀業者現爆米香。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮月眉社區發展協會理事長吳文忠為讓居民重溫古早味，特別邀請台東地區業者至現場示範爆米香製作。活動中，只見哨音響起後伴隨一聲巨響與白煙，昔日記憶中的爆米香香氣隨即瀰漫現場，引發居民驚呼與討論。關山鎮長彭成豐、關山農會總幹事邱美玲、縣議員陳宏宗等人亦到場體驗爆米香製程，感受傳統技藝的震撼與魅力。

此次活動由身兼關山鎮民代表會主席與社區理事長的吳文忠發起，繼先前舉辦社區自製蘿蔔糕活動後再次以傳統美食串聯社區情感。受邀示範的業者廖群瑜經營「爆米香」已有七年，目前為台東唯一仍持續提供爆米香到府服務的業者。他指出，家中原本從事水果販售，後來因緣際會投入爆米香製作，也會不定期到社區及學校示範。

廖群瑜表示，早期爆米香多採木炭加熱、手搖製作，如今則以瓦斯及機械馬達取代，提高安全性與穩定度。他回憶製作技術是向台東在地「米香伯」與機械廠商學習，再逐步調整口味；為符合現代飲食習慣，目前多採減糖方式製作。他也提醒，手工爆米香未添加防腐劑，保存期限較短，建議民眾儘早食用。

廖群瑜說，每次爆米香需經15至20分鐘壓力製程，氣溫亦會影響時間長短。有些民眾僅選擇基本款米香，也有人自行帶米要求代工，甚至希望加入花生、堅果或香菜等口味，但添加食材須先行熟化及乾燥。他也提到，若要製作裹麥芽的米香，滾壓時間要特別精準掌握，否則容易偏硬影響口感；此外，由於加熱會淡化甜味，還需加入二號砂糖增添黏著與風味。