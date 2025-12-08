布農族進倉祭登場　鸞山警深入部落宣導反詐、交通及獵槍安全

▲台東鸞山警深入部落宣導反詐、交通及獵槍安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局鸞山派出所所長簡文龍6日上午率警力參與延平鄉鸞山村舉辦的布農族年度重要歲時祭儀「進倉祭（Andaza）」，並在「鸞山村530教室」向族人與民眾進行反詐騙、交通安全及獵槍安全使用宣導。延平鄉長余光雄與代表會主席邱文俊也著布農族傳統服飾參與活動，並感謝警方投入宣導，讓文化傳承同時也強化族人的生命財產安全。

進倉祭是布農族小米收穫後最具代表性的傳統祭儀之一，儀式中由族人接力送小米入穀倉，象徵收成與生命延續；並以豬血塗抹穀倉門口祈求祖靈庇佑、五穀豐收與家族平安，展現布農族對土地與自然的深厚連結。近年祭典也結合競技與文化體驗，吸引青年參與，透過實作方式達到世代傳承的目的。

活動期間，警方把握族人齊聚的時機加強反詐騙宣導，提醒近期常見投資詐騙、網路交友詐騙及假冒公部門電話等手法，並強調「不明連結不點、不明投資不信、帳戶資料不外流」等防詐原則，呼籲民眾如遇疑似詐騙情形，可撥打165或110查證，避免財產損失。

簡所長亦強調交通安全，提醒族人在部落道路避免超速、酒後駕車，騎乘機車務必戴安全帽，行人夜間外出建議穿著亮色衣物，以提升能見度。另鑑於山區仍有族人持有自製獵槍，警方也特別宣導合法申報、妥善保管與安全使用規定，呼籲使用時應遠離人群與公共道路，避免意外事故。

關山警察分局表示，警政工作不僅是執法，更要深入社區與部落生活，藉文化活動與聚會機會強化安全觀念，讓反詐、交安與槍械安全意識落實日常。警方期盼與族人共同打造「文化傳承不打折、部落安全不缺席」的生活環境，讓傳統智慧與現代安全觀念齊步向前，共迎平安豐收的新一年。