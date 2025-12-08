日防衛省：中國遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

▲中國航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本防衛省連續兩天捕捉到中國海軍航母「遼寧艦」在沖繩周邊海域大規模艦載機活動。官方指出，遼寧艦在12月6日與7日兩天內，共進行約100次艦載戰機與直升機起降，是首次在沖繩本島至大東群島區域確認到中國航母執行此種密集動作。

兩天起降100次 航母路徑、行動曝光

防衛省表示，遼寧艦5日後由東海穿越沖繩本島與宮古島之間的海域進入太平洋，6日與3艘飛彈驅逐艦一同南下，接著在沖大東島西方約270公里海域轉向東北，沿著沖繩本島至南大東島之間航行。期間在6、7兩日，各有約50次艦載戰機與直升機起降，總計約100次，但未發生領海侵入與領空侵犯。

《共同社》報導指出，防衛省強調，這是首次在「沖繩本島～大東群島」海域確認到中國航母進行艦載機起降，自衛隊艦艇、戰機全程監控，航空自衛隊也多次緊急升空因應。

J15照射F15雷達 日本：危險行為、極度遺憾

根據NHK報導，6日下午，空自F15在監視任務中受到自遼寧艦起飛的殲15（J15）雷達照射。首相高市早苗對此表示，「這是危險行為，發生這樣的事件非常遺憾。政府將冷靜且堅定因應。」

日本政府透過多條管道向中方提出強烈抗議，並要求防止再次發生。外務副大臣船越健裕7日召見中國駐日大使吳江浩，直接表明「極度遺憾」。防衛大臣小泉龍司也向澳洲防長（Richard Marles）說明最新情況，強調將持續強化警戒與監視。

不過，中國海軍發言人則反批，是自衛隊戰機多次接近造成干擾，指日本說法「誇大且完全不符事實」。

「台灣有事」加劇緊張 日中關係持續惡化

自高市首相一個月前在國會提及「台灣有事」後，北京反應持續強烈，甚至呼籲國人避免赴日。在這樣敏感氛圍下，此次雷達照射事件再度加深兩國緊張。

日本政府內部也出現不同聲音，包括「需要慎重分析此舉是否具有特定意圖」以及「未來恐怕還會發生類似事件」。也有官員提醒，不應落入對方挑釁節奏，政府仍會在避免升高情勢的前提下冷靜處理。