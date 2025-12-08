　
中國稱自衛隊機干擾飛行　日官房長官駁斥：說法不成立

▲空自F-15J/DJ戰機迄今仍是日本空防主力。（圖／JASDF）

▲空自F-15J/DJ戰機迄今仍是日本空防主力。（圖／JASDF）

記者張方瑀／綜合報導

針對日本自衛隊飛機遭中國軍機雷達照射一事，中方指控自衛隊機「嚴重阻礙」中國軍機飛行。對此，日本官房長官木原誠二8日在記者會上嚴正駁斥，強調自衛隊機在安全距離內執行任務，所謂「阻礙飛行」的說法並不成立，並對中國危險行為表達強烈抗議。

根據《富士新聞網》報導，木原表示，自衛隊機執行的是針對領空侵犯的應對任務，全程保持與對方安全距離。他強調，「中國所稱自衛隊機嚴重阻礙中國軍機安全飛行的說法，並不符合事實」，日本政府已掌握中國方面針對本次事件的發表內容，但與實際情況不符。

針對中國軍機對自衛隊機的雷達照射行為，木原指出，「這次的雷達照射，已超出維持飛航安全所需的範圍，是非常危險的行為。」他強調對此深感遺憾，日方已向中國強烈抗議，並要求嚴防類似事件再次發生，「日本將繼續冷靜而堅定地回應相關事態。」

木原也補充，政府將持續密切關注中國軍方在日本周邊海域的動向，並全力做好警戒與監視工作，確保日本安全。

12/06 全台詐欺最新數據

快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

