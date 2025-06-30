遼寧艦遇美軍雙航母　央視：殲-15掛彈升空與外機緊咬纏鬥直至驅離

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍航空兵於27日慶祝成立75週年，大陸《央視軍事》特別播出一段2022年5月發生的遼寧艦遭遇美軍雙航母的緊張態勢。當時，遼寧艦受到美軍航母編隊機艦跟監，在茫茫大海中被視為是一種對遼寧艦的「挑釁行為」，因此，遼寧艦艦多架殲-15艦載機隨即升空與美機周旋，最終使其撤離。

▲遼寧艦殲-15艦載機掛彈升空驅離美雙航母艦載機。（圖／翻攝央視，下同）

《央視軍事》節目《礪劍》報導稱，2022年5月，遼寧艦航母編隊執行遠海任務時，外軍雙航母編隊同時向東、南兩個方向頻繁派艦機跟蹤監視，「面對外軍的嚴重挑釁，殲-15戰機掛彈起飛。」

據了解，影片中所述的外軍應是遭遇美軍雙航母編隊，極大可能性是航母雷根艦和林肯艦戰鬥群，兩者皆為10萬噸級核動力航母，而遼寧艦作為解放軍首艘航母，是由俄國舊航母改造而成，屬於6萬噸級普通動力航母，在海面上遭遇感受到不小的壓力。

此時，多架殲-15艦載機升空，一方面驅離外機，另一方面也藉此機會操練，模擬實戰狀況。根據影片釋出的資訊顯示，殲-15戰機死死咬住外機，從高度8000公尺一直纏鬥至2000公尺，最終，成功驅離外機。

一名參與任務的海軍航空兵表示，歸航途中，「看到座艙外遼闊的深海大洋，我知道，這就是我們的戰場，與敵鬥爭，必須寸土不丟，寸海不讓。」