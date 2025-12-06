　
地方 地方焦點

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

▲桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎

▲桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局6日指出，「普發一萬、桃園百倍奉還」活動，自啟動以來買氣強強滾，民眾參與熱烈，5日於林輝豪律師見證下，由經發局張誠局長抽出幸運得獎者，順利完成第二波公開抽獎，其中備受矚目的11月「月月抽10萬」現金大獎，在中壢區知名連鎖咖啡店消費510元的幸運民眾獨得。

經發局表示，本次抽獎過程延續公平、公正、公開原則，12月5日在律師見證與全程錄影下由電腦系統隨機抽出9名幸運現金大獎得主，包含11月的「月月抽10萬」1名、「週週抽5萬」1名以及「天天抽1萬」7名。

所有中獎名單將同步公布於活動官網，活動小組也將寄送中獎通知至會員註冊信箱，請民眾務必先至官網確認中獎資訊，並於規定期限內提交領獎資料與發票正本，以免錯失獲獎資格，同時也呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙。

經發局張誠局長表示，百倍奉還活動眾參與踴躍，自11月12日開放發票登錄至12月4日以來，金額已超過新台幣9億元，除了恭喜此波幸運中獎的民眾外，沒有中獎的民眾也不要氣餒，因為更精彩的加碼活動即將在充滿節慶的12月接力登場。

為結合聖誕與跨年歡樂氛圍，市府將原本的百倍奉還升級為「120倍奉還」，特別規劃兩大主題週，分別是12月13日至12月21日的「觀光工廠週」，以及12月20日至12月31日的「商圈週年慶」，活動期間只要前往官網公告的特約觀光工廠或商圈店家消費，單筆滿100元，除了可參加原本的百倍奉還抽獎外，還有中獎機率很高的「消費滿百抽2000」現金加碼抽活動，獎項超過200個，邀請大家趁著年底佳節來桃園逛商圈、玩工廠，買越多中獎機會就越高，讓來桃園消費的民眾都有中不完的好獎帶回家。

「普發一萬 桃園百倍奉還」活動將一路持續至12月31日，凡於活動期間登記地址在桃園市的店家消費之有效發票，於115年1月7日前完成登錄，皆有機會將百萬現金帶回家。目前活動效益顯著，經發局也持續廣邀桃園在地的觀光工廠、商圈協會及企業加入成為特約店家，一同搶攻歲末商機。

12/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

輝達市值5兆！ 黃仁勳坦言仍害怕倒閉「一周工作7天」：真的很累

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍　沐曦開啟申購迎來「雙星時刻」

北海岸冬季療癒一日玩法　泡黃金湯賞海景、大啖肥美海鮮

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

桃園普發一萬百倍奉還抽獎

