5年狂開罰單135億！議員辦活動給外人抽獎　台中市府回應了

記者游瓊華／台中報導

台中鍋烤節風光落幕，頭獎汽車卻由嘉義民眾抱走，引發市議員周永鴻猛烈抨擊，他今（26）日在總質詢上直指盧市府施政資源錯置，寧可砸大錢辦理「人不用來、不用消費」就能參加的抽獎，卻不願推動嘉惠全市學童的免費營養午餐，痛批市府拿市民稅金當「散財童子」。

交通局長葉昭甫回應，2019年前原是交通局及警察局各編列一部分金額，但在隔年要求把罰金併同在單一機關，所以金額才會暴增。

周永鴻指出，市府引以為傲的鍋烤節，號稱500萬人次投票，實際上民眾只要下載APP即可投票，根本不用到台中消費，怒轟「讓外縣市人憑空把大獎開走的抽獎意義何在」？

他精算，一台汽車的獎金，足以補助192名學童一學期的午餐費。若將購物節、鍋烤節等三大活動的3.6億預算轉用，更可讓超過9萬名學童享用免費午餐。周永鴻質疑，中市府寧願讓大家憑運氣抽獎，卻不願讓家長省荷包，施政優先順序完全錯亂。

周永鴻進一步揭露，市府五年來靠罰單收入從市民口袋「提款」高達135億，對市民開罰毫不手軟，對福利卻極為吝嗇，質疑市府將市民當成提款機。他強調，真正的照顧不該靠運氣，要求市府停止這種少數人中獎的「煙火式」活動，將預算實質回饋市民，優先推動全面的國中小營養午餐免費政策，真正減輕家庭負擔。