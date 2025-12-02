　
地方 地方焦點

抽超商禮券好康多　桃園環保局推出「淨零日記」抽獎活動

▲桃園環保局「淨零日記」抽獎活動

▲「淨零日記」紀錄每日減碳行為。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局2日指出，該局推出「淨零日記 × 抽獎拚好禮」活動，自 12 月 1 日起至 12 月 31 日止，鼓勵市民運用線上工具「淨零日記」紀錄每日減碳行為，包括低碳飲食、低碳交通、減塑生活及節能等措施，希望藉此推動市民在日常中落實淨零生活。即日起市民朋友可透過網站表單（https://forms.gle/4shwm2RQc7GdJHnJ9）完成抽獎活動報名。

環保局表示，活動期間，市民只要完成網站表單報名，並以市民卡帳號登入「桃園市碳中和資訊平台」進行減碳紀錄，完成至少一項減碳行為紀錄，即具抽獎資格。連續紀錄 5 日可額外再獲得 1 次抽獎機會，最高可累積 7 次中獎機會。本次獎項包括造型手工皂、帆布包、環保碗筷組、環保洗衣精等多項綠色生活好禮；另個人減碳量排名前 10 名者，可獲得高級沐浴禮盒。

▲桃園環保局「淨零日記」抽獎活動

▲「淨零日記」紀錄每日減碳行為。（圖／環保局提供）

環保局指出，本次亦同步辦理「里別團體競賽」，將依各里參與的市民紀錄所加總的總減碳量進行里別排名。活動結束後，累計減碳量最高的前三名里別，可獲得最高5,000元獎金及該里參與市民的超商禮券抽獎資格，鼓勵社區以團隊方式共同拚減碳，打造在地永續能量。

環保局提醒，活動期間每週會在「桃園市碳中和資訊平台」及「護守桃花源」臉書粉絲專頁公告前幾名里別及個人減碳排名，讓市民即時掌握最新進度。競賽結果與完整得獎名單，將於活動結束後一個月內公開。

環保局表示，桃園已啟動多項淨零行動，透過市民參與，每日生活減碳亦可累積成城市的氣候治理成果。明年度還會推出更多減碳量兌點換好禮活動，歡迎市民踴躍參與「淨零日記」活動，用每天的小行動，為自己、為社區、也為桃園累積更多減碳量，共同寫下讓桃園更美好的新淨零成就。

嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

桃園環保局淨零日記抽獎

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

