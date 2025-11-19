桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

▲桃園市長張善政今天下午主持市政會議時表示，市府推出「桃園百倍奉還」活動，登錄發票金額累計已突破1億元，呼籲市民踴躍參與。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府推出「桃園百倍奉還」活動熱烈進行中，市長張善政今（19）日主持市政會議時表示，民眾只要在桃園登記店家消費100元以上，並上網完成登錄發票，即有機會抽中最高獎額達100萬元現金大獎。活動自公布以來，目前已有超過3萬6千人參與登錄，登錄發票累計金額已突破1億元，展現相當可觀消費動能，活動將持續至年底，市府鼓勵民眾踴躍參與以活絡地方經濟。

▲市府經發局推出「桃園百倍奉還」活動，市民可透過官網登錄後參與。（圖／市府經發局提供）

張善政指出，「桃園百倍奉還」活動近九成消費金額集中在1000元以下，主要以餐飲、民生用品、小額零售與家庭週末購物為主，消費熱點則集中在桃園與中壢一帶商圈。市府透過經發局支持地方商家經濟發展，也鼓勵民眾把握普發1萬元現金消費機會，帶家人出門走走，促進家庭互動，讓桃園商家享受到經濟紅利。

市府經發局提及，「桃園百倍奉還」活動上線僅一周，參與熱度快速攀升，截至昨（18）日中午12時為止，累計登錄發票已突破13萬張，總消費金額逾1億元，反應相當踴躍，歡迎民眾把握機會來桃園購物、用餐或旅遊，不僅可享受多元消費體驗，還有機會把「百萬大獎」帶回家。

▲市府經發局推出「桃園百倍奉還」活動，市民可憑紙本發票、電子發票與載具等透過官網登錄即可參與抽獎。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，本次活動推出四大獎項包括「天天抽」每天抽出現金1萬元1名，共50次；「週週抽」每週抽出現金5萬元1名，共8次；「月月抽」再加碼10萬元現金2名；最終壓軸「萬倍奉還」將抽出現金100萬元得獎者1名。活動網站已於11/13日下午2時上線，市民朋友只要依照網站規定完成會員註冊，即可開始登錄消費發票，紙本發票、電子發票、載具發票通通適用。提醒大家務必確認資料填寫正確，以確保中獎資格，並隨時留意網站公告，避免錯過領獎時限。此次活動限定自然人參加，企業發票是不能參加的，「普發一萬 桃園百倍奉還」活動，可參考官網https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/。