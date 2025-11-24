　
地方 地方焦點

嘉義百大美食景點票選開跑　 抽iPhone 17 PRO大獎

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動將邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，並由食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余也到現場與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點，更將抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動將邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，24日記者會邀請全縣18鄉鎮店家齊聚記者會展示自家招牌美食，並由食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余也到現場與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點。

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

活動時間自114年12月3日起至115年1月16日止，嘉義縣共有68家美食店家及136處景點參與，由全民投票並在115年2月9日頒獎典禮揭曉前10大人氣美食及景點。

投票有機會抽中iPhone 17 PRO手機、75吋4K電視、阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券等大獎，還有嘉義縣長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒。115年1月2日將抽出首波獎項，2月9日頒獎典禮將抽出最大獎。

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

票選網址為 https://chiayitop100.tvbs.events/ ，只需使用Line帳號、Facebook帳號或google信箱完成註冊，每日就能在「美食組」及「景點組」分別投下5票，5票須投給不同店家及景點。

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動將邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，各鄉鎮無不端出招牌在地美食 。（圖／記者翁伊森攝）

朵拉分享自己拍攝節目的經驗，過去到嘉義主要介紹美食，隨著更深入認識嘉義，發現嘉義各地都很美，布袋好美里的3D彩繪也讓人印象深刻，大家除了投票外還能仔細瀏覽投票網站，能認識更多嘉義景點。

曾子余分享布袋東石鮮蚵鮮美，阿里山公路的石桌羊肉爐十分美味，在寒冷天氣吃更適合，而大林鎮的佐登妮絲城堡也值得造訪。

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，投票除了有機會抽中大獎，還能讓支持的店家登上嘉義縣10大美食及景點，明年3月燈會舉辦時將有全國各地的遊客湧入嘉義，投票結果可以讓遊客更有方向感，知道怎麼玩、怎麼吃。

▲▼ 嘉義縣人氣店家票選開跑，完成投票抽 iPhone 17 PRO、75 吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁也指出，2026台灣燈會將在3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義‧光躍台灣」為主軸，目前全力規畫主題燈區及特色展演，敬請拭目以待。

11/22 全台詐欺最新數據

