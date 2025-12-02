　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

▲日台商務促進會會長今角友美率團拜會台南市府，雙方針對農業、教育旅行及多元交流深入交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

▲日台商務促進會會長今角友美率團拜會台南市府，雙方針對農業、教育旅行及多元交流深入交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日台商務促進會會長今角友美，2日率領幹部一行拜會永華市政中心，與台南市長黃偉哲針對農業、教育旅行及文化等領域進行交流，黃偉哲除表達歡迎，更期許未來能與民間團體攜手，深化日本與台南之間在農產、教育、文化等多層面的互動，並將交流扎根到下一代，讓台日友誼長續不斷。

黃偉哲市長以台南特產哈密瓜與白柚熱情款待來訪嘉賓，他表示，台日果品各有特色，不具市場衝突性，日本水果種類豐富而深受台灣喜愛，但日本方面對多項台灣水果仍未完全開放，他也希望促進會返國後協助溝通、推動開放，進一步促進農業交流，使兩地消費者都能受惠。

談及教育旅行，黃偉哲指出，台南保留大量日治時期建築，文化底蘊深厚，極適合作為日本高中、大學教育旅行的目的地。他期盼台日交流持續深化，並能以教育、文化、體育等多元形式，推動青年世代間的互動。

促進會會長今角友美表示，多年前曾造訪台南，此次帶領幹部再次來到台南，深刻感受到城市建設進步與文化古蹟風貌的蛻變。她希望未來能讓更多日本民眾了解台南、走進台南，並協助兩地展開更多層面的交流合作。

市府經發局也向訪團介紹台南近年的產業發展能量。指出台南已形成具全球競爭力的科技聚落，其中南部科學園區更成為全球關注焦點。台積電先進製程集中布局台南，使城市成為國際晶片供應鏈的重要基地，吸引眾多日商與國際企業持續深化投資。包括南科、沙崙智慧綠能科學城及柳營智慧機器人專區，已建構從測試到導入量產的完整體系，是日商落地技術的重要平台。

▲日台商務促進會會長今角友美率團拜會台南市府，雙方針對農業、教育旅行及多元交流深入交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

除了科技產業，台日食品供應鏈合作也持續穩健拓展。台南良質米成功出口日本並廣受肯定，芒果、文旦、果乾及冷鏈水產品等加工品，也獲日本通路端高度關注，顯示台南在食品安全管理與溯源制度上的成果已獲國際信任。

在教育與文化方面，台南因具備深厚歷史文化底蘊、良好治安與友善環境，近年吸引越來越多日本高校與大學選擇來台南進行教育旅行。至2026年，已有多所日本學校預約來訪，並透過跨領域的方式認識台南的科技發展、文化多樣性與永續理念。

經發局補充，市府將持續以單一窗口整合跨局處資源，協助日本企業在台南投資、研發與運營，同時期待與日台商務促進會攜手，共同推動產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等更多具體成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

【我還想再玩一會QQ】李珠珢用翻譯跟粉絲說這句話❤

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

更多熱門

相關新聞

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

2025年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，2日在永華市政中心二樓中庭登場，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，他勉勵學員持續探索自我、勇敢追夢，同時頒發感謝狀予社團法人台南市全人教育及兒少發展協會與課程師資，肯定民間團隊長期投入青少年輔導，為城市注入穩定而溫暖的支持力量。

2026台南好young卡司揭曉告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2026台南好young卡司揭曉告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

關鍵字：

日台商務促進會台南市府黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面