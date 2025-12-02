日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

▲日台商務促進會會長今角友美率團拜會台南市府，雙方針對農業、教育旅行及多元交流深入交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日台商務促進會會長今角友美，2日率領幹部一行拜會永華市政中心，與台南市長黃偉哲針對農業、教育旅行及文化等領域進行交流，黃偉哲除表達歡迎，更期許未來能與民間團體攜手，深化日本與台南之間在農產、教育、文化等多層面的互動，並將交流扎根到下一代，讓台日友誼長續不斷。

黃偉哲市長以台南特產哈密瓜與白柚熱情款待來訪嘉賓，他表示，台日果品各有特色，不具市場衝突性，日本水果種類豐富而深受台灣喜愛，但日本方面對多項台灣水果仍未完全開放，他也希望促進會返國後協助溝通、推動開放，進一步促進農業交流，使兩地消費者都能受惠。

談及教育旅行，黃偉哲指出，台南保留大量日治時期建築，文化底蘊深厚，極適合作為日本高中、大學教育旅行的目的地。他期盼台日交流持續深化，並能以教育、文化、體育等多元形式，推動青年世代間的互動。

促進會會長今角友美表示，多年前曾造訪台南，此次帶領幹部再次來到台南，深刻感受到城市建設進步與文化古蹟風貌的蛻變。她希望未來能讓更多日本民眾了解台南、走進台南，並協助兩地展開更多層面的交流合作。

市府經發局也向訪團介紹台南近年的產業發展能量。指出台南已形成具全球競爭力的科技聚落，其中南部科學園區更成為全球關注焦點。台積電先進製程集中布局台南，使城市成為國際晶片供應鏈的重要基地，吸引眾多日商與國際企業持續深化投資。包括南科、沙崙智慧綠能科學城及柳營智慧機器人專區，已建構從測試到導入量產的完整體系，是日商落地技術的重要平台。

除了科技產業，台日食品供應鏈合作也持續穩健拓展。台南良質米成功出口日本並廣受肯定，芒果、文旦、果乾及冷鏈水產品等加工品，也獲日本通路端高度關注，顯示台南在食品安全管理與溯源制度上的成果已獲國際信任。

在教育與文化方面，台南因具備深厚歷史文化底蘊、良好治安與友善環境，近年吸引越來越多日本高校與大學選擇來台南進行教育旅行。至2026年，已有多所日本學校預約來訪，並透過跨領域的方式認識台南的科技發展、文化多樣性與永續理念。

經發局補充，市府將持續以單一窗口整合跨局處資源，協助日本企業在台南投資、研發與運營，同時期待與日台商務促進會攜手，共同推動產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等更多具體成果。