消防志工年終受獎！　黃偉哲表揚守護城市的無名英雄

▲市長黃偉哲親自頒獎肯定消防志工年度貢獻，感謝他們為城市安全默默付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局3日舉辦「消防史料館及防災教育館志工隊2025年度志願服務年終表揚暨聯誼餐會」，由市長黃偉哲親自向一年來在場館導覽、消防文化推廣與防災教育領域耕耘不輟的志工表達敬意，感謝他們以穩定的服務，替城市築起看不見卻深刻的安全底氣。

此次表揚對象為服務滿3年、累積300小時以上的績優志工。這群獲獎夥伴長期駐守於消防史料館與防災教育館，協助接待導覽、推動防火觀念普及，並以專業態度回應民眾疑問，使場館成為市民接觸消防知識的第一扇門。許多志工更以自身豐富經驗帶動民眾重新認識消防工作的價值，讓教育不只是宣導，而是代代延續的安全文化。

市長黃偉哲表示，志願服務是城市韌性最穩固的底層結構，而消防志工更是連結消防體系與市民之間的重要橋梁。透過導覽、解說及教育推廣，志工讓市民以更易懂、更貼近生活的方式接觸到消防安全與防災概念，提升全市共同面對風險的能力。他也承諾，市府會持續強化志願服務資源與場館設施，讓志工在更友善的環境中持續服務。

消防局長李明峯指出，年終表揚不只是為了感謝，更希望在聯誼餐會中營造互相支持、彼此交流的空間，讓志工們能在愉快氛圍中總結一年成果。他強調，未來消防局將持續優化志願服務制度、強化場館服務品質，並鼓勵更多市民投入公益，讓消防教育的觸角延伸得更廣，使台南成為更安全、更具韌性、也更具教育能量的城市。