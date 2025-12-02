　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會於日前在薄柔纜禮拜堂圓滿落幕。這場別具意義的演出，由莊美華女士與夫婿王昱豐醫師發起，並號召家族共同捐贈50萬元，攜手支持「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫，把善意化為偏鄉醫療前行的力量。
 
這場音樂會源自莊美華女士的一通電話。長期居住北部的她，始終心繫花蓮，與丈夫王昱豐醫師討論後，希望在捐款之外，也邀請孩子用音樂分享助人的喜悅，讓年輕人知道，原來「付出」也可以這麼美好。於是，一家人的心意匯聚成這場溫暖的公益音樂會。

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼自小學鋼琴王立允、王立穰兩兄弟帶來七首鋼琴曲。

王昱豐醫師在致詞時表示，身為醫師，他深刻理解偏鄉醫療所面臨的限制與困境：醫療資源不足、交通不便、病患追蹤不易等，使許多需要被照顧的人，往往得不到及時協助。他說：「醫療不該因為距離而有落差。門諾在偏鄉守護多年，真正做到走到病人身邊。能盡一份心意，把心意送到最需要的地方，是全家人都深感溫暖的事。

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
音樂會上半場由王立允、王立穰兩兄弟帶來七首鋼琴曲。自六歲起開始學琴，對他們而言音樂是陪伴成長的語言。立允特別提到，貝多芬《悲愴》第二樂章是他最有感情的一首作品，「每次彈奏都像走進一段與觀眾共享的寧靜，能把這份平和帶給大家，是很珍貴的事。」

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲四位熱愛琵琶演奏的莊棉晴、胡雅涵、蔡瑀捷、劉家伃接續登場。

下半場則由四位熱愛琵琶演奏的莊棉晴、胡雅涵、蔡瑀捷、劉家伃接續登場，以富含東方韻味與律動感的琵琶曲目，為音樂會帶來截然不同的風景。從指尖掠過弦面的清亮聲響，到團奏的厚實層次，為現場帶來另一番沉浸式的感動。

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院院長莊永鑣全程參與這場公益音樂會，並親自頒發感謝狀給王昱豐與莊美華一家，感謝他們不僅自己投入，更號召親友共同響應，讓偏鄉醫療在最需要的地方獲得支持。莊院長表示，這份善意不只是金額的捐助，更是一種力量，提醒醫療團隊「我們並不孤單，各界的善心人士一直在身邊陪著我們前行」。他也談到：「偏鄉醫療是一條漫長的路，但每一份善心，都能讓這條路走得更穩、更遠。」

▲▼「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院院長莊永鑣（右一）全程參與並親自頒發感謝狀。

莊院長同時向所有演出者表達深深敬意。他說，「這場音樂會之所以動人，不只是曲目優美，而是每位演出者用心演奏的那份純粹。謝謝你們用音樂成就了一次非常溫暖的公益行動。」活動最後，由鋼琴與琵琶演奏者跨樂器合奏，並由門諾醫院傳道獻唱經典台語歌曲《望春風》，為音樂會畫下溫柔句點。熟悉的旋律在禮拜堂迴盪，也象徵祝福這片土地與所有願意付出的善心。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

台南青少年探索班成果展登場　13攤體驗攤位秀出成長能量

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！　南市5合法院所可申請細胞治療

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

台南青少年探索班成果展登場　13攤體驗攤位秀出成長能量

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！　南市5合法院所可申請細胞治療

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人？　凌濤曝玄機：王義川選定桃園

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

【直衝海裡】台北女開賓士去金山訪友　「路況不熟」開進海中不治

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

更多熱門

相關新聞

乳頭流膿「竟是刀插體內8年」

乳頭流膿「竟是刀插體內8年」

坦尚尼亞發生罕見病例，一名44歲男子右側乳頭附近持續流出惡臭膿液，嚇得趕緊就醫。他接受X光檢查才發現，胸腔內竟藏有一把刀子，估計已經長達8年之久。此病例研究被發表在《外科病例報告期刊》（JSCR）。

不是醫師工程師　美成長最快10大職業

不是醫師工程師　美成長最快10大職業

駱師傅自製冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯笑了

駱師傅自製冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯笑了

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

奇美醫院×思科結盟！啟動AI智慧醫療合作打造中風照護新模式

奇美醫院×思科結盟！啟動AI智慧醫療合作打造中風照護新模式

關鍵字：

善心夫婦送愛不放棄的樂聲門諾家族50萬徧鄉醫療

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面