善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

▲「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會在門諾醫院薄柔纜禮拜堂演出。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會於日前在薄柔纜禮拜堂圓滿落幕。這場別具意義的演出，由莊美華女士與夫婿王昱豐醫師發起，並號召家族共同捐贈50萬元，攜手支持「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫，把善意化為偏鄉醫療前行的力量。



這場音樂會源自莊美華女士的一通電話。長期居住北部的她，始終心繫花蓮，與丈夫王昱豐醫師討論後，希望在捐款之外，也邀請孩子用音樂分享助人的喜悅，讓年輕人知道，原來「付出」也可以這麼美好。於是，一家人的心意匯聚成這場溫暖的公益音樂會。

▲▼自小學鋼琴王立允、王立穰兩兄弟帶來七首鋼琴曲。

王昱豐醫師在致詞時表示，身為醫師，他深刻理解偏鄉醫療所面臨的限制與困境：醫療資源不足、交通不便、病患追蹤不易等，使許多需要被照顧的人，往往得不到及時協助。他說：「醫療不該因為距離而有落差。門諾在偏鄉守護多年，真正做到走到病人身邊。能盡一份心意，把心意送到最需要的地方，是全家人都深感溫暖的事。





音樂會上半場由王立允、王立穰兩兄弟帶來七首鋼琴曲。自六歲起開始學琴，對他們而言音樂是陪伴成長的語言。立允特別提到，貝多芬《悲愴》第二樂章是他最有感情的一首作品，「每次彈奏都像走進一段與觀眾共享的寧靜，能把這份平和帶給大家，是很珍貴的事。」

▲四位熱愛琵琶演奏的莊棉晴、胡雅涵、蔡瑀捷、劉家伃接續登場。

下半場則由四位熱愛琵琶演奏的莊棉晴、胡雅涵、蔡瑀捷、劉家伃接續登場，以富含東方韻味與律動感的琵琶曲目，為音樂會帶來截然不同的風景。從指尖掠過弦面的清亮聲響，到團奏的厚實層次，為現場帶來另一番沉浸式的感動。

門諾醫院院長莊永鑣全程參與這場公益音樂會，並親自頒發感謝狀給王昱豐與莊美華一家，感謝他們不僅自己投入，更號召親友共同響應，讓偏鄉醫療在最需要的地方獲得支持。莊院長表示，這份善意不只是金額的捐助，更是一種力量，提醒醫療團隊「我們並不孤單，各界的善心人士一直在身邊陪著我們前行」。他也談到：「偏鄉醫療是一條漫長的路，但每一份善心，都能讓這條路走得更穩、更遠。」

▲門諾醫院院長莊永鑣（右一）全程參與並親自頒發感謝狀。

莊院長同時向所有演出者表達深深敬意。他說，「這場音樂會之所以動人，不只是曲目優美，而是每位演出者用心演奏的那份純粹。謝謝你們用音樂成就了一次非常溫暖的公益行動。」活動最後，由鋼琴與琵琶演奏者跨樂器合奏，並由門諾醫院傳道獻唱經典台語歌曲《望春風》，為音樂會畫下溫柔句點。熟悉的旋律在禮拜堂迴盪，也象徵祝福這片土地與所有願意付出的善心。

