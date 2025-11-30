　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

▲▼駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深秋的花蓮，門諾醫院壽豐分院的「益智學堂」洋溢著一股溫暖的氣息。台北知名冰淇淋達人、「駱師傅冰淇淋」創辦人駱英毅，於11月25、26日一連兩天，帶著天然食材趕赴花蓮，手把手教導失智長者製作無添加冰淇淋。
 
現場一位平時寡言木訥的七旬阿嬤，在品嚐了鮮乳、抹茶與巧克力三種口味後展露靦腆微笑，讓照服員驚呼：「阿嬤笑啦！太難得了啦！」。這不僅是一場甜點教學，更是一場用味覺喚醒記憶的溫暖療癒。

▲▼駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
這場溫馨場面的幕後推手，是十年來不間斷往返台北與花蓮的駱英毅。他不僅將製作好的冰淇淋送到病房，更將教室變身工坊，帶領長輩動手做。駱英毅一手提冰塊、一手搬運食材，宛如冰淇淋界的「行腳僧」。他堅持不使用高科技設備，僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感。
 
原先神情淡漠的七旬阿嬤，在舌尖觸碰到天然冰淇淋的瞬間，封閉的心房彷彿被融化，不僅胃口大開，更露出了久違的笑容。現場長輩們紛紛表示：「好香，不用咬就能吃，好像回到小時候在廟口吃冰的日子。」
「冰淇淋不只是小孩的專利，它能打開記憶，有時更能打開一個人的心。」駱英毅透露，這份堅持源於對父親的愛。當年父親病重食慾不振，他便動念利用最天然的牛奶、雞蛋與水果，製作無香精、無化學粉的冰淇淋，成功讓父親攝取營養並恢復體力。

▲▼駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）

這份孝心隨後轉化為大愛。十年來，駱英毅如同門諾醫院的「甜點義工」，足跡遍布安寧病房、精神護理之家及失智長者學堂。他最常看見的，是長輩吃下第一口時，原本因病痛或退化而僵硬的表情逐漸鬆動，眼神重現光彩。
 
針對冰品對長者的健康影響，門諾醫院壽豐分院營養師張矞婷給予肯定。她指出，許多長者面臨咀嚼與吞嚥能力退化，導致進食意願低落。冰淇淋質地柔軟溫和、不嗆不刺激，不僅解決了吞嚥困難的問題，更能透過減糖與高營養密度的食材（如鮮奶、雞蛋），成為極佳的營養補充品。見到平時食慾不佳的長輩主動要求「續杯」，證明了這份「處方」的說服力。

▲▼駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
駱師傅的愛心不僅停留在教室，他也推著冰桶走進病房，讓臥床長輩也能參與製作。院方未來計畫將冰淇淋製作正式納入職能治療課程，讓長輩在動手製作的過程中達到復健效果，同時在品嚐成果時找回生活的快樂與成就感。
 
駱英毅感性地表示，冰淇淋對長輩而言，往往不只是一道甜點，更是一把開啟封塵記憶的鑰匙。他提到，許多失智長者或許記不清近期發生的事，但味蕾的記憶卻很深層，「當那口綿密的冰淇淋化在嘴裡，我看見他們原本呆滯的眼神瞬間亮了起來，那種純粹的快樂，彷彿讓他們回到了無憂無慮的童年。」
 
「這十年來走進病房、走進學堂，其實不是來教什麼高深的技術，而是來傳遞溫度的。」駱英毅笑說，能讓牙口不好的長輩透過冰品吸收營養，同時看到他們滿足的笑容，這趟路就算再遠、再累，也值得了。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

擁600萬退休金！6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

更多熱門

相關新聞

門諾醫院補上最後拼圖　中西醫整合中心啟用

門諾醫院補上最後拼圖　中西醫整合中心啟用

花蓮醫療再添整合新動能！門諾醫院日前舉行「中醫科與中西醫整合中心啟用典禮」，象徵醫療服務邁向全人照護的新階段。花蓮縣衛生局長朱家祥在致詞宣示「花蓮中西合療元年」正式開始，門諾醫院的加入，讓花蓮在中西醫協作領域再下一城，也為偏鄉醫療注入嶄新的希望。

鹿港女奪世界冰淇淋冠軍　烏龍之光征服西西里

鹿港女奪世界冰淇淋冠軍　烏龍之光征服西西里

哈根達斯出包！1款冰棒誤標成分恐害休克

哈根達斯出包！1款冰棒誤標成分恐害休克

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢捐3萬元予家扶基金會南分事務所

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢捐3萬元予家扶基金會南分事務所

台南做工行善團完成第312戶修繕！

台南做工行善團完成第312戶修繕！

關鍵字：

達人傳愛10年駱師傅自製無添加冰淇淋門諾失智嬤笑了

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面