傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

▲駱師傅僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感的冰淇淋。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深秋的花蓮，門諾醫院壽豐分院的「益智學堂」洋溢著一股溫暖的氣息。台北知名冰淇淋達人、「駱師傅冰淇淋」創辦人駱英毅，於11月25、26日一連兩天，帶著天然食材趕赴花蓮，手把手教導失智長者製作無添加冰淇淋。



現場一位平時寡言木訥的七旬阿嬤，在品嚐了鮮乳、抹茶與巧克力三種口味後展露靦腆微笑，讓照服員驚呼：「阿嬤笑啦！太難得了啦！」。這不僅是一場甜點教學，更是一場用味覺喚醒記憶的溫暖療癒。





這場溫馨場面的幕後推手，是十年來不間斷往返台北與花蓮的駱英毅。他不僅將製作好的冰淇淋送到病房，更將教室變身工坊，帶領長輩動手做。駱英毅一手提冰塊、一手搬運食材，宛如冰淇淋界的「行腳僧」。他堅持不使用高科技設備，僅用居家常見器皿，示範如何以鮮奶、雞蛋，搭配日本空運抹茶粉及時令水果，調製出綿密口感。



原先神情淡漠的七旬阿嬤，在舌尖觸碰到天然冰淇淋的瞬間，封閉的心房彷彿被融化，不僅胃口大開，更露出了久違的笑容。現場長輩們紛紛表示：「好香，不用咬就能吃，好像回到小時候在廟口吃冰的日子。」

「冰淇淋不只是小孩的專利，它能打開記憶，有時更能打開一個人的心。」駱英毅透露，這份堅持源於對父親的愛。當年父親病重食慾不振，他便動念利用最天然的牛奶、雞蛋與水果，製作無香精、無化學粉的冰淇淋，成功讓父親攝取營養並恢復體力。

這份孝心隨後轉化為大愛。十年來，駱英毅如同門諾醫院的「甜點義工」，足跡遍布安寧病房、精神護理之家及失智長者學堂。他最常看見的，是長輩吃下第一口時，原本因病痛或退化而僵硬的表情逐漸鬆動，眼神重現光彩。



針對冰品對長者的健康影響，門諾醫院壽豐分院營養師張矞婷給予肯定。她指出，許多長者面臨咀嚼與吞嚥能力退化，導致進食意願低落。冰淇淋質地柔軟溫和、不嗆不刺激，不僅解決了吞嚥困難的問題，更能透過減糖與高營養密度的食材（如鮮奶、雞蛋），成為極佳的營養補充品。見到平時食慾不佳的長輩主動要求「續杯」，證明了這份「處方」的說服力。





駱師傅的愛心不僅停留在教室，他也推著冰桶走進病房，讓臥床長輩也能參與製作。院方未來計畫將冰淇淋製作正式納入職能治療課程，讓長輩在動手製作的過程中達到復健效果，同時在品嚐成果時找回生活的快樂與成就感。



駱英毅感性地表示，冰淇淋對長輩而言，往往不只是一道甜點，更是一把開啟封塵記憶的鑰匙。他提到，許多失智長者或許記不清近期發生的事，但味蕾的記憶卻很深層，「當那口綿密的冰淇淋化在嘴裡，我看見他們原本呆滯的眼神瞬間亮了起來，那種純粹的快樂，彷彿讓他們回到了無憂無慮的童年。」



「這十年來走進病房、走進學堂，其實不是來教什麼高深的技術，而是來傳遞溫度的。」駱英毅笑說，能讓牙口不好的長輩透過冰品吸收營養，同時看到他們滿足的笑容，這趟路就算再遠、再累，也值得了。

