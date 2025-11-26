　
鼎泰豐S級出餐標準！他1原因收到「補償煎餃」　大票狂點頭

▲▼鼎泰豐,炒飯,油雞,醉雞,約會,聚餐,吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲鼎泰豐。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

鼎泰豐不只以小籠包聞名，服務態度也備受讚譽。就有網友表示，他打算外帶煎餃時，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆。」他當下還表示不用，但服務人員堅持已經準備好。直到隔天早上他打開一看愣住，因為根本找不到破在哪，「餐飲業真的會被逼死！」貼文引來大批網友狂讚鼎泰豐，「就是這種堅持，才無法不愛。」

原PO在Threads表示，他去鼎泰豐吃午餐，點太多吃不完，所以請服務人員把還沒上桌的蝦肉煎餃改成外帶。店員就跟他說，因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆給他。原PO想說破了還是能吃，有說不用，但服務人員稱已經準備了、還是會補。

回家後，原PO沒打開看，只注意到多了一個紙盒，還以為鼎泰豐為了「一顆煎餃」另外裝一盒。隔天要裝便當時，原PO才打開餐盒，但一開就傻了，「看半天，想說煎餃到底那裡破掉？」直到翻面後才發現一個微微的開口笑，瞬間傻了「God ！這樣叫破掉？餐飲業真的會被逼死。」

留言串馬上湧入大量網友分享親身經歷，「家裡有位中度思覺失調的家人，我們帶她去吃鼎泰豐都會特別放心」、「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他」、「剛送來也說兩顆『有點漏油』補兩顆，到現在我還找不出哪裡漏油。」

有人則表示，「鼎泰豐是我這麼多年來唯一一間每次去吃每次都覺得好吃又吃得開心的餐廳，沒有一次雷的，食物好吃、服務親切，洗手間更是乾淨到感覺可以在裡面睡覺」、「真的是首選，一個人吃鼎泰豐往往被款待」、「鼎泰豐之所以是鼎泰豐，總有它的道理。」

11/24 全台詐欺最新數據

鼎泰豐S級出餐標準！他1原因收到「補償煎餃」　大票狂點頭

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

