門諾醫院最後拼圖！中西醫整合中心啟用　全人醫療新里程

▲▼門諾中西醫整合中心啟用，邁向全人醫療新里程。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮醫療再添整合新動能！門諾醫院日前舉行「中醫科與中西醫整合中心啟用典禮」，象徵醫療服務邁向全人照護的新階段。花蓮縣衛生局長朱家祥在致詞宣示「花蓮中西合療元年」正式開始，門諾醫院的加入，讓花蓮在中西醫協作領域再下一城，也為偏鄉醫療注入嶄新的希望。



門諾醫療法人總執行長張文信致詞時表示，教會醫院肩負的不僅是醫療任務，更是全人關懷的使命。「當我們緊緊抓住上帝的手，許多醫療的奇蹟就發生在我們身邊。」他指出，門諾多年來推動全能照顧，強調身心靈整合，而中醫的重返，讓醫院的照護拼圖終於完整。他感謝楊成湛主任及中醫界前輩的支持，「楊醫師從山邊的醫院來到海邊的醫院，讓門諾重新擁有中醫這一塊珍貴的祝福。」





張文信表示，新的中醫整合中心座落於原圖書館與會議室區域，經重新設計後設有五間診間與完善煎藥室，動線順暢、光線明亮。「這裡本來是醫師開會與同仁休息的地方，如今轉化成醫治的所在，是上帝最美的安排。」他強調，門諾期盼透過這個平台，吸引更多中醫師加入團隊，共同前往偏鄉與海外醫療宣教，實踐「醫療也是服事」的信念。



門諾醫院院長莊永鑣致詞時笑說：「門諾成立77年來，終於補上了這一塊中醫的拼圖。」他感謝楊主任與中醫界的努力，也期許未來門諾在中西醫整合的道路上，能開花結果、造福更多病患。



朱家祥局長致詞時以風趣語氣開場，幽默地談起中醫的神奇療效，並指出「中醫、西醫各有其長，真正的醫療是合作不是比較」。他提到，花蓮的醫療環境最適合中西醫合療發展，「希望花蓮成為全台中西醫合療的母基地，進而成為亞洲典範。」朱家祥也讚揚楊成湛醫師，從兒科西醫轉向中醫的過程令人敬佩，「他不只醫術好，更有愛人的心，常見他奔走義診、服務偏鄉，這正是醫者最可貴的樣貌。」

▲中醫部新的診療空間寬敞明亮。



多位醫界與學界代表到場致賀。全國中醫師公會名譽理事長詹永兆引用「不論黑貓白貓，能治好病人的就是好貓」，肯定門諾開啟中醫在東部的新舞台。慈濟醫院副院長何宗融表示，中西合作在臨床屢創佳績，「從惡性腦瘤到脊椎損傷，都見證了科學與傳統智慧融合的力量。」道生神學院董事長翁瑞亨則指出，中西醫整合醫療的重要，「長期照護體系若能加入中醫，才能真正完善。」東華大學國際處長蘇銘千則透露，正與法國大學波爾多大學合作研究計畫，探討中藥材與環境毒物減害的關聯性，盼未來與門諾合作推動跨領域科研。



在眾人祝福中，楊成湛主任表示，回首這段歷程，「困難不曾缺席，但恩典也從未離開。」他感謝門諾團隊無條件支持，齊心把這個中心打造出來。」也深情提到家人的支持，「若沒有母親與妻子在背後陪伴，我可能早已撐不下去。」話語間略顯哽咽，現場報以熱烈掌聲。



談到醫療理念，他微笑著說：「不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓。無論是中醫或西醫，只要能讓病人恢復健康，就是最好的醫療。中醫如同潤滑劑，在現代醫療體系中扮演著協調、輔助及舒緩的角色，以填補現代醫學的不足，使醫療系統運作更順暢。」

▲中藥局。

楊成湛也談到願景，他希望門諾的中西醫整合中心不只是醫療場域，更是教育與研究的平台，結合國內外大學與教會醫療網絡，推動偏鄉義診與國際醫療服務。「願這裡成為醫師成長的搖籃，也成為病人身心靈的家。」



隨後，眾人一同剪綵，參觀嶄新明亮的中醫診療間、治療區、候診區、中藥局。淡淡的中藥香瀰漫其中，象徵中醫的古老智慧，正與現代醫學在這片土地上交會融合。



門諾醫院表示，未來的中西醫整合中心除提供中醫治療外，更積極與西醫團隊合作，發揮療效加乘的綜合照護效益，為病人提供全面周全的健康照顧。

