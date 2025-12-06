出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥



▲有民眾上網分享出國前自己一定要剪指甲，獲一票人贊同。（示意圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

近年有越來越多民眾趁休假到國外旅遊，其中不少人會在出國前精心打扮，做美甲或是接睫毛，把自己準備到最好的狀態。不過日前有網友分享，以前出國前必做美甲，如今的她更在意指甲剪了沒或記得帶胃藥；她的改變獲得一票人誇讚，更點出1原因，所以剪指甲非常重要。

日前有一名網友在社群平台Threads發文指出，過去的他出國前夕，必做的事情就是做光療指甲和接睫毛，讓自己保持美美的；但現在的她卻大不同，反而是確認指甲是否有剪、放棄做美甲，還有行李裡面有沒有記得帶胃藥。隨後在留言區透露，出國第一天就吃胃藥了。

文章一出底下引發熱烈討論，有不少人大讚他的改變，「指甲沒剪很躁鬱」、「剪指甲非常重要，莫忘黑指甲！我也曾在國外買指甲剪，到底有多不愛剪指甲！！！」、「真的要剪指甲，（出國）每次必買指甲剪」、「真的，每次出國第一天指甲必斷」。

其中有人點出剪指甲是怕出國時指紋辨識按不下去，其實指的是桃園機場設置的「新世代自動查驗通關系統（e-Gate）」，只要年滿10歲且身高120公分以上，持有我國有效晶片護照，即得申請使用e-Gate，最快10秒即可完成通關。旅客可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。

至於也有部分網友表示，不只胃藥很重要，其他備用藥也要記得帶，「還有止瀉藥～拉肚子人必備」、「還有酵素跟排便果凍一定要帶」、「還有感冒發燒藥、萬用藥膏、OK繃」、「真的！這次出國覺得好險有帶胃散」。

