社會 社會焦點 保障人權

上海老公來看她！行李砸人要賠6萬　屏東婦急買點數險被騙

▲內埔警方成功阻止胡女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方成功阻止胡女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔一名55歲胡姓女子日前在超商打算花6萬元購買點數卡，店員察覺異狀立即報警。內埔警到場了解後發現，胡女是在交友軟體結識自稱住在上海的「老公」，對方謊稱來台途中在高雄機場行李砸傷旅客，需要6萬元和解，因是假日無法匯款才要求她買點數協助。警方一聽確認是典型假交友詐騙，當場撥電話戳破詐團伎倆，成功阻止匯款。

▲內埔警方成功阻止胡女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局內埔所警員利志中、郭嘉玲，日前傍晚5點多巡邏時，接獲內埔鄉勝利路段萊爾富超商通報，有客人疑似遭到詐騙，請警方到場幫忙。員警到場查知，55歲的胡姓女子要購買約6萬元的APPLE STORE點數卡。店員雖察覺有異，但勸阻無效後報警處理。

胡女向警方表示，她在交友軟體上認識一位，住在上海的「老公」，而他這次就是要來台灣找她，但「老公」從上海搭機到高雄機場時，因行李箱不慎砸到其他旅客頭部，需要新臺幣6萬元才能和解，由於他說假日金融機構皆未營業，無法匯款，要她購買遊戲點數，方便他賠償。

員警一聽就知道這是假交友詐騙，馬上就用胡女的手機撥打電話給她的「老公」並表明警察身分，要求他提出事證，但電話那端的男子當然無法提出。員警向胡女表示，這是典型的假交友詐騙，詐團會假裝外國軍官或戰地醫生吸引被害人，再藉由聊天使人卸下心防，接著再假借突發狀況，請被害人幫忙匯款或購買點數卡。警方先將胡女帶回派出所關懷提問及反詐騙宣導，經員警苦口婆心開導後，胡女終於放棄購買點數卡念頭，並謝謝警方的幫忙。

分局長江世宏表示，民眾網路交友務必謹慎小心，如遇到要求匯款或是購買點數卡等情形，都是詐騙，請立即撥打110或165反詐騙專線查詢，或直接到鄰近派出所找員警求證，以避免辛苦的血汗錢付諸流水。

12/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上海老公來看她！行李砸人要賠6萬　屏東婦急買點數險被騙

詐騙交友軟體點數卡內埔警方

