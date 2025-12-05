聖石金業主謀竟是董娘「通緝犯哥哥」　北檢聲押禁見

▲聖石金業董娘500萬交保，但北檢追查發現，其胞兄邱薡宬才是主謀。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名金業公司「聖石金業」利用投資黃金詐騙投資人，董事長邱嬿妤3日以500萬元交保，並配戴電子腳鐐。如今檢方追查發現，真正主謀竟是董娘的通緝犯哥哥邱薡宬，4日訊後認定涉犯銀行法重罪，深夜向法院聲請羈押禁見。

聖石金業涉及虛偽不實的黃金投資契約，標榜可以5-12％折扣購買現價黃金，讓該公司存放一年後可領回該批黃金，有被害民眾無法履約，既拿不回現金，也沒拿到黃金現貨，憤而向警方報案。

▲聖石金業董事長邱嬿妤擅以捐贈偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

檢警認定聖石金業涉嫌以虛偽不實契約進行詐騙吸金，因此1日大動作動員上百警力，針對全台50餘處門市進行搜索，並拘提董事長邱嬿妤及涉案業務幹部30多人到案。

根據《聯合新聞網》報導，檢警追查發現，邱嬿妤胞兄邱薡宬其實才是「聖石金業」實際負責人，但他因過去未經金管會許可，經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，違反期貨交易法，一審遭判刑1年2個月，一度遭通緝，直到今年9月落網，才緊急在入監前把公司交給妹妹接手。

檢方懷疑，邱薡宬把妹妹當人頭，持續透過「聖石金業」吸金，因此4日從北監提訊。訊後，檢方認定邱薡宬涉犯銀行法重罪，且有串供滅證之虞，深夜向法院聲請羈押禁見。