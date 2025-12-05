美軍再轟可疑船隻！擊斃4人影像曝光　疑涉毒品走私

▲美軍南方司令部在東太平洋國際水域對一艘涉嫌載運毒品的船隻發動攻擊，造成船上4名男子死亡。（圖／翻攝自X／@Southcom）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部5日宣布，美軍南方司令部（Southern Command）在東太平洋國際水域對一艘涉嫌載運毒品的船隻發動攻擊，造成船上4名男子死亡，攻擊影像也在網路上曝光。

根據美方說法，這起攻擊由總部設於佛羅里達的南方司令部主導，並在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下，由「南方之矛聯合特遣隊」（Joint Task Force Southern Spear）執行。軍方聲明指出，「該艘船隻由一個已被列為恐怖組織的單位操控，並沿著東太平洋已知的毒品走私路線航行，船上4名男子當場被擊斃。」

美方強調，情報已確認該船攜帶非法毒品，因此對其進行「致命性動能打擊」。不過，外界對於美軍以軍事手段處決疑似毒販的合法性仍抱持質疑，特別是今年9月首度發動類似攻擊時，曾傳出倖存者在第二波打擊中被殺，引發國會關注。

國防部與白宮目前尚未正面回應相關質疑，但強調會持續打擊跨國毒品犯罪行為。