國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若中國犯台　美民調：60%支持美軍協防、79%挺台獨立

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲根據美國民調，有60%美國民眾支持在中國犯台的情況下派遣美軍保衛台灣。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

非營利組織雷根總統基金會暨研究所的最新民調，有60%美國民眾支持在中國犯台的情況下派遣美軍保衛台灣，有超過四分之三的受訪者認為美軍協防台灣有其重要性。此外，若中國犯台，高達79%美國人力挺正式承認台灣獨立。

彭博、Newsweek報導，這份民調顯示，有77%受訪者認為美國國防部協助台灣抵禦中國侵略有其重要性，此立場獲共和黨人（81%）與民主黨人（78%）支持。當被問及為何力挺美國支持台灣，主要關鍵在於美國對戰略夥伴的承諾（23%）以及捍衛民主與主權（16%）。

支持美軍直接參與防衛行動的比例攀升至60%，高於去年的48%。也有將近三分之二（62%）的人支持在中國犯台期間，在當地設立禁飛區。

在間接援助台灣方面，支持向台灣提供更多軍事裝備的比例從56%升至71%，支持美國加強軍事存在（例如向區域部署更多軍事資產）的比例增至70%。有74%受訪者表示，若中國真的對台灣採取行動，將支持對北京實施經濟制裁。支持正式承認台灣獨立的比例也從73%增至79%。

這項調查於10月23日至11月3日針對2507名美國成年人進行，誤差範圍為正負2個百分點。

雷根總統基金會暨研究所分析，美國民眾希望加強美國全球利益和承諾，並非退縮，「對於援助烏克蘭和防衛台灣的支持日益增長，對北約和第五條款的認可度也提高。美國民眾認為聯盟對於美國安全至關重要，儘管許多人也傾向更加關注西半球事務及國內安全」。

中國迅速擴張的軍事力量持續對台灣施壓。川普和拜登政府的高層國防與情報官員都曾警告，北京可能發動攻勢；分析人士警告，這將引發人道主義災難和經濟動盪。川普曾說，中國國家主席習近平保證不會在川普任內（任期至2029年1月）對台灣採取行動。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

若中國犯台　美民調：60%支持美軍協防、79%挺台獨立

58歲男存2400萬元就想退休　1年後「誤判情勢」！崩潰求下屬給兼職

蘋果失寵？日本iPhone市占率「首度被Android超車」　原因曝光

遊泰注意！泰國國際線「機場稅大漲53%」　最快明年初上路

迄今最大規模！中國在東亞海域部署百艘軍艦　遠超國防需求

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

嗑藥遭解職　前警察「家中刺死11歲兒」！母開監視器目睹崩潰

