　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幼兒園狼師變態性侵兒童！45歲華裔噁男「偷拍炫耀」　當庭認26罪

▲▼英國籍45歲華裔陳姓男子涉嫌在托育中心性侵多名孩童，且持有大量非法影像。（圖／倫敦警察廳）

▲英國籍45歲華裔陳姓男子涉嫌在托育中心性侵多名孩童，且持有大量非法影像。（圖／倫敦警察廳，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

英國倫敦一間托育中心爆出重大侵害兒童案，45歲華裔陳姓男子（Vincent Chan，音譯）在倫敦北部芬契利區（Finchley）任職托育員時，長期向多名年幼孩童進行性犯罪。陳男日前在法院當庭認罪，承認26項罪名，包括性侵與製作、持有非法影像，牽涉多名受害孩童。警方形容，整起調查是近年最複雜且極為沉重的案件。

根據《BBC》、《衛報》，陳男出生並成長於英國，具有華人背景，居住於倫敦北部。他曾在Bright Horizons托育中心擔任藝術指導、班級領導、托育員等職務，負責照顧2至4歲孩童。警方指出，陳男早已透過英國加強版背景審查制度（DBS）取得認可，過去也曾於學校與空手道社團工作，並無犯罪紀錄，使他能順利受聘。

本案起因於2024年，一名同事透過內部程序扛起吹哨人的職責，提出陳男曾拍攝孩童影片的不當行為，引發管理層警覺。警方介入後，自陳男的電子設備與托育中心iPad，發現大量「極度令人不安」的內容，並在後續調查中陸續找到涉案影像。由於證據明確，Chan最終在法庭上對26項罪名全面認罪。

警方表示，調查已涉及69件電子設備，並持續檢視超過2萬5000張非法影像，試圖確認更多可能受害的孩童。部分影像顯示，陳男的犯案行為發生於白天托育中心正常營運期間。倫敦警察廳指出，案件的規模與情節使調查工作極為艱鉅，目前仍有兩名孩童尚未被確認身分，相關鑑識工作仍在進行。

▲▼英國籍45歲華裔陳姓男子涉嫌在托育中心性侵多名孩童，且持有大量非法影像。（圖／倫敦警察廳）

在法院審理當天，受害兒童家屬出席旁聽，不少人難掩悲憤情緒。多個家庭透過律師發表共同聲明，形容此事為「難以接受的發現」，並對托育中心的管理漏洞深感憤怒。他們質疑托育中心Bright Horizons未能及早發現異常，導致陳男得以在長期照護環境中多次侵害孩童，要求園方與主管單位提供完整說明及究責。

Bright Horizons則發布聲明，強調對案件深感震驚，並向家庭致上最深切慰問。該集團承認，在現有安全制度下仍發生重大失守，因此已委託外部兒童安全專家全面檢討保護措施。園方表示，正與警方及政府合作，也已關閉涉案分部，並承諾改善所有相關流程。

倫敦警方調查主管貝斯福（Lewis Basford）指出，陳男多年來在應屬安全的教保環境中「蓄意且反覆」犯案，對孩童與家庭造成極大傷害。他同時肯定吹哨同事的即時通報，認為若非有人提出疑慮，其犯罪行為可能持續更久，讓更多孩童陷入風險。

目前警方已聯繫2017年至2024年間在該托育中心就讀的孩童家庭，範圍多達700人，並設立專線提供協助。法院方面指出，Chan的罪行極為嚴重，預計將面臨長期監禁。法官已下令他繼續羈押，將於2026年1月23日判刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明
宜蘭工地挖出疑似「超巨大古沉船」　驚人現場畫面曝
賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好
韓軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎
「跨縣隨機殺人」9人亡！　34歲陸男囂張嗆警：找不到我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁接受美方部分終戰提案！　川普：會談「還不錯」但成果難說

黃仁勳見川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

越獄偷車撞爛！「還叫Uber逃亡」　美警公布懸賞金額

報復社會超囂張！34歲男「跨縣隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

幼兒園狼師變態性侵兒童！45歲華裔噁男「偷拍炫耀」　當庭認26罪

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

印航波音737客機「失蹤13年」竟停在機場　這下得賠3500萬

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

普丁接受美方部分終戰提案！　川普：會談「還不錯」但成果難說

黃仁勳見川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

越獄偷車撞爛！「還叫Uber逃亡」　美警公布懸賞金額

報復社會超囂張！34歲男「跨縣隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

幼兒園狼師變態性侵兒童！45歲華裔噁男「偷拍炫耀」　當庭認26罪

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

印航波音737客機「失蹤13年」竟停在機場　這下得賠3500萬

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

獨／32元電鍋案好心人站出來！願出律師費挺上訴　憨厚大哥婉拒

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

驗出大腸癌第三期！　醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

好丘閉店「尋寶市集」3天甩賣！千件商品10元起　碗盤到沙發都有

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

台大肺結核非校園群聚　疾管署：學生被通知不代表已經感染

唐西奇迎接第2個孩子誕生！　缺席湖人明日客場比賽

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

國際熱門新聞

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

34歲男「隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

男阿布達比遭拘還沒回台！外交部說明

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

降息預期持續升溫　美股收紅408點

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

高市：尊重《中日聯合聲明》　對台立場不變

紐時：高市戳破中國自信假象　讓世界正視台灣

更多熱門

相關新聞

以色列未來開放拉法口岸　稱遺骸與人質不符

以色列未來開放拉法口岸　稱遺骸與人質不符

以色列政府於當地時間3日表示，巴勒斯坦武裝分子日前移交的部分遺骸，經鑑識後證實不屬於仍被扣押在加薩的兩名人質，恐怕導致停火協議的第一階段受阻。

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

托育員打2歲娃巴掌　判5月刑期

托育員打2歲娃巴掌　判5月刑期

她躺停屍間2小時「突復活」！

她躺停屍間2小時「突復活」！

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

關鍵字：

國際焦點英國倫敦托育中心性侵性剝削

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面