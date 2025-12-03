她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

▲英國一名女子被誤判死亡，沒想到卻在太平間「死而復生」。（圖／翻攝自x）

記者王佩翊／編譯

英國一名54歲女子奧利芙·馬丁（Olive Martin）在家中癲癇發作後被誤判死亡，並未被送往醫院搶救，而是直接送至醫院太平間。沒想到不久後被太平間工作人員發現，她竟還有生命跡象。遺憾的是，最終她仍因腦損傷死亡。家屬則質疑，是否因為警消與醫護的誤判，導致奧利芙錯過黃金救援時機。

根據《每日郵報》報導，馬丁2023年10月13日在家中廚房突然癲癇發作昏倒，當時她正準備上班前的早餐，吐司仍在烤麵包機裡。警方、救護人員與家屬趕抵現場後，在未充分檢查生命跡象下，直接將她送往達靈頓醫院停屍間，而非急診室。

沒想到醫院太平間的工作人員卻發現馬丁「突然甦醒」，仍有生命跡象，嚇得緊急通報，然而馬丁最終仍然死亡。

審理此案的驗屍官傑瑞米·齊柏費德（Jeremy Chipperfield）2日在法庭上證實，馬丁最終死因為腦損傷，「不過死亡時間稍微延後了」。

代表馬丁家屬的律師湯姆·巴克利·桑普爾（Tom Barclay Semple）在法庭上指出，馬丁有長達2小時的時間，完全沒有接受任何治療。家屬質疑，如果當初馬丁直接被送往醫院搶救，結果是否會有所不同，馬丁的死亡是否可以被避免。

警方代表約翰·格雷（John Gray）在克魯克驗屍法庭表示，現場確實有證據顯示馬丁仍有「大腦功能」，對語言或握手等刺激「有所反應」。

代表東北救護車服務的詹姆斯·唐納利（James Donnelly）證實，馬丁在停屍間內「被觀察到仍有生命跡象」。他也質疑，「如果她當時立即被送到急診會發生什麼？」不過驗屍官表示，目前仍不清楚馬丁在家中被發現時已缺氧多久。

東北救護車服務醫護總監安德魯·霍奇（Andrew Hodge）事後發表聲明，「我們對造成家屬的痛苦深感抱歉。一得知此事件，我們立即展開調查並聯繫患者家屬。」