社會焦點

戰酒店指定前妻坐檯敘舊情！醉後撿屍開房拍裸照　女崩潰：太無情

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲盧姓男子難割捨前妻，酒後「撿屍」前妻到旅館開房猥褻並拍裸照。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名盧姓男子對前妻念念不忘，去年（2024年）故意到前妻上班的酒店，指定前妻坐檯還把她灌醉，帶到旅館亂摸又拍裸照，還摔爛前妻手機阻止求救，檢警及時查扣盧男手機確認不雅影像已刪光，盧男起初狡辯否認，被起訴後才全部認罪，台北地院依乘機猥褻罪判他8月徒刑，偷拍與毀損行為各判刑6月與拘役50天、得易科罰金，可上訴。

盧男幫忙經營家族事業，離婚後扶養2名年幼子女，他始終放不下對前妻的感情，去年3月12日凌晨0點多，他故意到前妻上班的北市某酒店消費，並指定前妻坐檯陪酒，凌晨2點多見對方喝下半瓶威士忌醉倒，他不再掩藏心中怨恨，假裝要送女方回家，卻帶到附近精品旅館開房。

女方爛醉如泥，任由盧男擺佈，在旅館大廳等候進房時，遭盧男掀開連身小禮服撫摸臀部與下體，此時有其他客人靠近察看，盧男才罷手，入房後，女方又遭盧男脫光光、扔在床上拍裸照。

此時女方驚醒察覺，要求盧男刪掉照片，雙方爭吵時，女方想拿手機對外求救，盧男搶走女方手機朝地板連摔3次，以致手機破碎不堪用。

女方去年5月報警，表示仍有裸照在盧男手中，檢警趕緊搜索盧男住處、查扣手機經數位採證，還原已被盧男刪除的16張裸照，女方赫見檢警取得的旅館大廳監視畫面，才曉得自己另遭盧男公然掀衣近乎半裸，又羞又氣盧男太無情、出庭時哭個不停。

盧男於警詢時狡辯不認罪，偵訊時僅承認拍裸照與摔手機，因無故不出庭曾被通緝，起訴後終於全部招認，但沒賠償女方和解。

法官審理認為女方身心受創甚鉅，全因盧男未能理性處理2人離婚後的關係，且盧男有前科、素行不佳，女方也拒調解，因此依乘機猥褻罪判他8月徒刑，另依以違反本人意願方法攝錄性影像罪、毀損他人物品罪，各判刑6月與拘役50天、得易科罰金，並沒收偷拍用的iPhone手機，可上訴。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

戰酒店指定前妻坐檯敘舊情！醉後撿屍開房拍裸照　女崩潰：太無情

相關新聞

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

新加坡一名31歲中國籍博士生高雄（Gao Xiong）多次性騷擾前室友，又闖入對方住處企圖性侵，1日被法院判刑6年6個月又6周，另處3下鞭刑。

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

