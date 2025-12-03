腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

▲桃園市衛生局指出，因腸病毒進入高峰期，提醒家長教導學童注意個人衛生、勤洗手與堅守「生病不上學」原則。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局指出，根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃市腸病毒健保門急診就診人次自第44週10月26日起至第48週11月29日止，已連續五週超過流行閾值（1200人次），其中近五週因腸病毒停課班級已達92班，今年截至12月1日共累計停課607班；提醒家長，除腸病毒外秋冬亦為流感好發季節，應堅守「生病不上學」之原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔，以降低病毒傳播及重症群聚風險。

衛生局表示，腸病毒型別多元且傳染力極高，1名感染者平均可傳染1.37人，且發病後1週內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，應與家中其他嬰幼兒適度區隔，以降低群聚風險。

▲桃園市衛生局提醒，家長應教導學童注意個人衛生、勤洗手等原則。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也會得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分。衛生局提醒，家長返家後應先更換衣服並勤洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

衛生局呼籲，防疫應從日常做起，家長及教托育機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。各級學校及教托育機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1000PPM漂白水定期消毒，落實機構內感控措施。民眾如有相關問題，可至衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw/）查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。