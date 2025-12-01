　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

▲台灣鯛魚排流入彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣鯛魚排藥檢超標流入彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

食品安全問題又拉警報！高雄市衛生局在執行今年度食品抽驗計畫時，發現全聯販售的一款「台灣鯛魚排」含有不得檢出的動物用藥，而這批問題產品已經流入全台超過3百家門市。其中，彰化縣共有6家全聯門市也進貨了，總計賣出58包。彰化縣衛生局已經緊急啟動下架回收，並要求門市張貼公告，接受民眾退貨。

高雄市衛生局是在今年10月到全聯路竹中正分公司進行抽驗時，發現這款「台灣鯛魚排」（有效日期到2027年9月16日）裡面，含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然數值只有0.028ppm，但依法標準是「完全不得檢出」。這批魚排的生產源頭，後來被追查到來自雲林縣的一家養殖合作社。

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府指出該批藥檢超標得台灣鯛魚排已流入全台18縣市。（圖／記者游瓊華翻攝）

消息一出，彰化縣衛生局立刻展開追查。結果發現，縣內共有6家全聯門市曾經進貨這批問題魚排，包括永靖新興店、線西中正店、彰化溪州店、彰化進德店、和美糖友店以及花壇學前店。6家店總共進了192包，已經賣出58包，剩下的134包已經全部從貨架上撤下來回收。

衛生局也已經要求這些門市，必須在店裡明顯的地方貼出退貨公告，只要是買到問題批號的民眾，都可以憑商品或發票回去辦理退貨或退款。

雲林縣衛生局在追查後表示，出問題的魚排是由縣內一家合作社供應，合作社那邊已經沒有庫存了，總共3125公斤的產品，全都賣給了全聯福利中心。進一步統計顯示，這批魚排流向全台369間全聯分店。全聯總公司進貨15,624片魚排，其中13,793片已經賣給消費者，目前回收1,831片。雲林縣當地只有斗六一間門市有進貨120片，賣出6片後，其餘114片也已經全數下架。

根據雲林縣衛生局的資料，這批問題魚排的銷售範圍非常廣，幾乎遍及全台各縣市，從北部的台北、新北，到中南部的台中、彰化、雲林、高雄，甚至離島的金門、澎湖都有門市受到影響。

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

