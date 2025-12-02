　
社會焦點

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出　衛生局急籲留意退貨

▲▼金門全聯進貨含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」96包已全數售罄，並預防性全部下架該產品。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門全聯進貨含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」96包已全數售罄，並預防性全部下架該產品。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣衛生局表示，高雄市政府衛生局於10月執行「114 年食品抽驗計畫」時，於全聯福利中心路竹中正分公司抽驗市售「台灣鯛魚排（大）」（效期 2027 年 9 月 16 日）產品，檢驗結果顯示含有不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）」0.028 ppm，不符食品安全規範。

經追查後確認，該批號共進貨 96 包，目前已全數售罄，此外，全聯已主動配合進行預防性全面下架，並於各門市張貼公告提醒消費者。該產品條碼為 2621451714315，品名為「台灣鯛魚排（大）約 200g」。衛生局呼籲，如民眾曾購買「效期為 2027 年 9 月 16 日」之商品，可持原發票及商品至原購買門市辦理退貨或退現。

恩氟喹啉羧酸屬於氟喹諾酮類廣效抗生素，常用於牛、豬及家禽的細菌感染治療，但在台灣禁止使用於水產品，若殘留於魚肉中，恐增加過敏反應風險，長期接觸更可能促使細菌產生抗藥性，影響未來感染疾病的治療成效。

金門縣衛生局強調，將持續配合中央政策與地方稽查作業，增加水產品抽驗頻率，並強化市售食品管理，為民眾把關，確保食安無虞。

