9人恆春員旅吃「河豚皮」腹瀉　檢體全陰性非食品中毒

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣恆春地區日前傳出疑似食物中毒事件，9名到恆春旅遊的台南某公司員工在用餐後陸續出現腹瀉、嘔吐等不適症狀送醫，經過屏東縣衛生局採檢調查後結果出爐，所有人體、環境及食餘檢體均未驗出病原菌，判定不構成食品中毒案件。

衛生局指出，該起案件發生於11月15日晚間，恆春基督教醫院通報院內有9名患者疑似出現食品中毒症狀，其中還包含一名12歲孩童，9人均為參加公司員工旅遊的團員，當天中午與約180人一同在恆春某海鮮合菜餐廳用餐。餐點包含花鯧米粉湯、薑醋白蝦、椒鹽紅槽鰻及招牌河豚皮等料理，下午起陸續有人出現腹瀉、嘔吐情形並送醫治療，懷疑為「招牌河豚皮」釀禍。

衛生局獲報後調查，共採檢3名發病個案及5名廚工的人體檢體，另採集6件環境檢體及1件食餘檢體，所有檢驗結果皆為陰性，未檢出病原菌。經綜合相關事證研判，餐廳供應食品與不適症狀之間尚無因果關係，因此不成立食品中毒案件。衛生局也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，務必留意衛生狀況，避免生食，食材應充分加熱，並遵守「洗手、新鮮、生熟分開、注意保存溫度、徹底加熱」五大原則，以降低食品中毒風險。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面