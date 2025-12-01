鯛魚排藥檢超標！廠商3125kg全賣全聯　衛生局：總公司至今未回應

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局派員追查。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

全聯福利中心所販售之商品「台灣鯛魚排」驚傳遭檢出動物用藥，高雄市衛生局發現後立即要求該批次產品下架回收，同時通知源頭供貨商所在地、雲林縣衛生局進行訪查。雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲指出，該商品維轄內某合作社提供，總計3125公斤只販售給全聯，衛生局11月28日立即通知全聯台北總公司，並要求回報進貨數量、下架回收量等資訊，但截至今(1日)中午前，全聯未有回應。

高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

雲林縣衛生局今表示，11月28日下午1時許接獲高雄市衛生局告知後，立即派員前往該家供貨的合作社追查，初步統計該社供貨總計3125公斤，規格為10公斤1箱，衛生局人員訪查時廠內已經沒有庫存，全數都販售給全聯。

▲該魚池今年9月份進行多次抽驗，動物用藥報告結果為未檢出。（圖／記者游瓊華翻攝）

而該批魚貨的魚池位於雲林縣東勢鄉，據調查，該批產品8月28日曾進行訪視魚池及抽驗，檢驗公司9月1日收樣，9月3日報告結果為未檢出，後續廠商提供自主檢驗，9月8日、9月25日、9月30日收樣，動物用藥報告結果均為未檢出；基於源頭管理，後續移請雲林縣動植物防疫所辦理。

此外，雲林縣衛生局指出，11月28日接獲高雄市衛生局通知後，第一時間即告知全聯台北總公司，並要求其後續報告進貨量、下架回收量等進一步細節，但經過周六、周日，截至今(1日)中午前，全聯均沒有回報。

▲雲林縣衛生局表示，經2天追蹤，全聯台北總公司至今皆未有回應。（圖／記者游瓊華翻攝）