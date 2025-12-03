快捷公車2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸新紀元

▲基隆推動公共運輸電動化，2088線國道車正式投入營運。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大都會客運今（3日）於基隆市國門廣場舉行快捷公車 2088 線城際型電動巴士啟用典禮，副市長邱佩琳率隊出席，與市議員、交通部公路局及大都會客運代表共同見證基隆城際運輸邁向電動化的重要里程碑。邱佩琳表示，謝國樑市長高度重視大眾運輸品質與城市永續，此次電動巴士正式上路，象徵基隆城市移動跨入更安全、舒適且環保的新階段。

邱佩琳指出，市府全力配合中央2030年大客車全面電動化政策，本次2088線（八斗子－市府轉運站）為首條導入電動車款的國道路線，不僅提升民眾通勤體驗，也讓城際運輸兼具節能與減碳效益，為基隆未來公共運輸轉型奠定重要基礎。

交通處長陳耀川說明，新型電動大客車具備低噪音、零排放與高續航力特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備。車內設計亦全面升級，包括USB充電、舒適座椅等貼心配置。一輛電動巴士每年可減少約 50 公噸二氧化碳排放，對改善城市空氣品質具有實質貢獻。

啟用典禮上，大都會客運同步展示新車型的多項操作功能，並表示未來將持續配合市府推動車輛電動化汰換計畫，逐步提升車隊安全規格與環保效能。

邱佩琳最後補充，市府將持續爭取公共運輸建設與通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸。目前市民可使用「288 基隆通勤定期票」不限次數搭乘市區公車及臺鐵基隆至百福站；往返大臺北地區則可使用「1200基北北桃定期票」，享受跨區通勤的便利與優惠。市府也將持續優化路線服務，讓基隆公共運輸更完善、安全並兼顧永續。