基隆-石垣島渡輪「單程下殺2千元」　月底首航促銷2個月

▲基隆-石垣島的定期渡輪「八重山丸」將於月底開航。（圖／華岡集團提供）

記者周湘芸／台北報導

原訂9月開航的基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」多次延期，交通部航港局表示，業者已完成航線登記，並依艙房類型分為8種定價，最低為單程2800元，預計12月底前首航。華岡集團表示，首航因應淡季將再推優惠價，最低約2000元起。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回。

航港局表示，船代業者已11月底提交申請文件，航港局於12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記。據了解，業者預計於12月底前辦理首航，實際日期目前尚未提供，將持續關注，並適時給予協助。

航港局指出，根據業者提送申請資料，票價依艙房類型分為8種定價，最低價格為通鋪房型，單程每人2,800元；最高價格為皇家套房，單程每人10,500元，據悉，業者將推出淡季優惠活動，實際優惠及售價仍以業者公告為準。

華岡集團總經理洪郁航表示，待航港局核定後就會盡快對外公告票價，公告的基本票價會是所謂的「定價」，由於首航時間可能在年底，受東北季風淡季影響，預計會推出一波促銷價，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，希望透過試營運的方式，提升民眾體驗搭船到石垣島的意願。

洪郁航指出，試營運促銷價預計從年底開航到明年2月推出，會看旅客的需求性跟搭載比例來做價格調整，明年3月起到10月就會回到旺季價格。

他也說，船票通常都要在3個月前開始銷售，由於該船為巴拿馬籍，船商與巴拿馬方還有一些程序要走，會盡量在1個月內公告票價，讓旅行社方便攬客，提升首季的搭乘率。

