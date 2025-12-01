替代役備役役男跨專業受訓　基隆消防局強化防災士量能

▲基隆再添防災力量！48名替代役役男完成訓練助強化社區應變力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於11月26日至28日舉辦「2025年度替代役備役役男防災救護組訓練」，共48名役男參加。此次參訓學員背景多元，不僅包括替代役備役役男，也有研發替代役成員，甚至有具醫療專業的醫師加入，使召訓呈現跨領域、跨專業特色。

消防局表示，本次訓練核心在於強化全民防衛量能，協助役男熟悉防災士基本能力、緊急救護技巧及防空避難作為，提升災害發生時的即時支援能力。

課程規劃結合理論與實務，由防災協作中心、T-CERT及具專業證照的消防同仁授課，並納入防災士專業訓練內容，包含基礎救護實務、初期災害應變、消防安全、家庭能源災害處置、繩結與輕型救援技術等關鍵項目。

在防災士專業課程部分，特別邀請中華科技大學洪志評教授、海洋大學蘇元風教授及劉芷妤教授授課，從社區防災推動實務切入，講授防災計畫實作、社區防災工作與防災士職責等內容，協助不同背景役男找到自身可延伸的專業貢獻方向。

目前基隆市共有1,467名合格防災士。消防局長游家懿表示，此次訓練將理論與實務相結合，希望役男結訓後具備成熟的防災應變能力，不僅能在災害發生時自救與助人，也能將防災觀念帶進家庭與社區，成為基隆市重要的防救災力量。